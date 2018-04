ARTIGO COM VÍDEOS – A 19ª rodada da Aviva Premiership, o Campeonato Inglês, produziu o primeiro time classificado matematicamente às semifinais: é o Exeter Chiefs. E produziu também mudanças na tabela, com o Leicester Tigers saltando do 5º para o 3º lugar geral.

O Exeter carimbou sua vaga às semifinais com uma avassaladora vitória sobre o Gloucester por 46 x 10, em jogo de 6 tries para os Chiefs. O pack da casa dominou e Jack Nowell (2 vezes), Alec Hepburn, Sam Simmonds, Olly Woodburn, Gareth Steenson marcaram os tries do triunfo.

Os Saracens também estão muito próximos da classificação depois de venceram bem fora de casa o Northampton Saints por 63 x 13, eliminando os Saints inclusive da briga por vaga à Champions Cup europeia. Nada menos que 9 tries para os londrinos, de 9 atletas diferentes. Um show.



O Leicester Tigers se colocou na zona de classificação às semifinais com um 34 x 19 sobre o Bath em tradicional clássico nacional, disputado em campo neutro, Twickenham, deixando o Bath praticamente fora da briga pelas semifinais – depois de passar tanto tempo no G4. Foram 5 tries a 1 para os Tigers, com o trator Kalamafoni atropelando para 2 tries para os verdes.



Os Wasps caíram para o quarto posto ao escorregarem na região de Manchester diante do Sale Sharks, que segue vivo sonhando com o G4. Jogão de 28 x 27 para os Sharks. Os Wasps largaram na frente com 2 tries de Bassett, mas os 2 cartões amarelos atrapalharam os Wasps e os donos da casa viraram o placar já com o tempo esgotado na segunda etapa, com try decisivo e de Marland Yarde.

O Newcastle Falcons, por sua vez, deixou o G4 ao cair fora de casa diante do Worcester Warriors por 27 x 13. Todos os 3 tries da vitória dos Warriors foram no segundo tempo, com o escocês David Denton cruzando o in-goal duas vezes para ajudar o Worcester a permanecer na primeira divisão.



O lanterna London Irish ainda não se render e, apesar da vitória dos Warriors, ainda têm um fio de esperança na permanência após derrotarem o Harlequins em dérbi londrino por 35 x 05. Piet van Zyl fez 2 dos 4 tries para os Exiles, enquanto os Quins lamentaram uma derrota que eliminou a equipe da briga por um lugar na Champions Cup europeia.



Bristol promovido à Aviva Premiership!

Na segunda divisão inglesa, o Bristol cumpriu com sua missão e nesse sábado assegurou matematicamente o título do Championship e sua promoção à Aviva Premiership 2018-19, apenas um ano depois de ser rebaixado. Vitória do Bristol sobre o Nottingham somada à derrota do Ealing para o Doncaster.





Aviva Premiership – Campeonato Inglês

Exeter Chiefs 46 x 10 Gloucester

Worcester Warriors 27 x 13 Newcastle Falcons

Harlequins 05 x 35 London Irish

Northampton Saints 13 x 63 Saracens

Bath 19 x 34 Leicester Tigers

Sale Sharks 28 x 27 Wasps

Clube Cidade Jogos Pontos Exeter Chiefs Exeter 19 70 Saracens Londres 19 62 Leicester Tigers Leicester 19 56 Wasps Coventry 19 56 Newcastle Falcons Newcastle 19 54 Sale Sharks Salford (Manchester) 19 53 Gloucester Gloucester 19 51 Bath Bath 19 46 Harlequins Londres 19 36 Northampton Saints Northampton 19 32 Worcester Warriors Worcester 19 31 London Irish Reading 19 22

- Vitória = 4 pontos;

- Empate = 2 pontos;

- Derrota = 0 pontos;

- Anotar 4 ou mais tries = 1 ponto extra;

- Perder por diferença de 7 pontos ou menos = 1 ponto extra;

- 1º a 4º lugares = classificação às Semifinais e à Champions Cup;

- 5º e 6º lugares = classificação à Champions Cup;

- 12º lugar = rebaixamento

GKIPA Championship – 2ª Divisão Inglesa

Yorkshire Carnegie 26 x 21 Jersey Reds

Cornish Pirates 51 x 20 Richmond

London Scottish 49 x 14 Rotherham Titans

Doncaster Knights 50 x 19 Ealing

Hartpury College 21 x 26 Bedford Blues

Nottingham 19 x 60 Bristol

Clube Cidade Jogos Pontos Bristol Bristol 20 93 Ealing Trailfinders Londres 19 75 Bedford Blues Bedford 19 61 Cornish Pirates Penzance 20 57 Jersey Reds Jersey 20 55 Doncaster Knights Doncaster 20 55 Yorkshire Carnegie Leeds 19 54 Richmond Londres 20 44 Nottingham Nottingham 19 41 Hartpury College Hartpury 20 40 London Scottish Londres 20 35 Rotherham Titans Rotherham 20 10

- Vitória = 4 pontos;

- Empate = 2 pontos;

- Derrota = 0 pontos;

- Anotar 4 ou mais tries = 1 ponto extra;

- Perder por diferença de 7 pontos ou menos = 1 ponto extra;

- 1º lugar = promoção à Premiership 2018-19

- 12º lugar = rebaixamento