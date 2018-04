ARTIGO COM VÍDEOS – A Aviva Premiership teve decisões no fim de semana, com a penúltima rodada assegurado o Wasps como o terceiro classificado às semifinais (junto de Exeter Chiefs e Saracens) e sacramentando o rebaixamento de London Irish.

Já o Newcastle Falcons deu um passo crucial rumo à classificação às semifinais (sua primeira desde 1998, ano que foi campeão da Premiership pela única vez) ao vencer o confronto direto e decisivo contra o Leicester Tigers, no jogo mais aguardado da rodada, por dramáticos 25 x 23, para por um pé no mata-mata.

Goneva na primeira bola fez o primeiro try do jogo para os Falcons, mas May deu o troco aos 5′ para os Tigers. A partida seguiu parelha, com 2 penais para cada lado levando o duelo ao intervalo em 13 x 13. Aos 53′, Fitzgerald cravou um precioso try para os Tigers, que ainda ampliaram com penal de Ford. Mas, os minutos finais foram dos Falcons, com Goneva atropelando para o segundo try, aos 68′, e, com os Tigers jogando com um homem a menos, o Falcons pressionaram nos instantes finais e Ally Hogg rompeu para o try do empate já com o tempo esgotado, levando lotado estádio de Welford Road ao desespero. Takulua não tremeu e chutou a conversão da vitória.



No grande clássico do West Country, o Gloucester teve encerrado o seu sonho de ir às semifinais ao ser atropelado em casa pelo arquirrival Bath, que, por sua vez, manteve um fio de esperança de conseguir vaga na Champions Cup europeia. 43 x 20, com um implacável primeiro tempo de 4 tries para os azuis,. Morgan puxou a reação com try de Woodward aos 50′, mas 2 tries no segundo tempo para o Bath (com Coper Vuna atropelando e James Wilson interceptando) acabaram com a reação do Gloucester.



O Wasps garantiu vaga nas semifinais ao derrotar o já eliminado Northampton Saints por 36 x 29. Foram 2 tries de Chris Wade, 1 de Elliot Daly e 1 de Juan de Jongh para os donos da casa, mas no fim os Saints cruzaram duas vezes o in-goal para deixarem a torcida dos Wasps preocupada. A virada, contudo, não ocorreu.



O Saracens garantiu matematicamente o segundo lugar geral e o mando de campo da semifinal ao vencer e rebaixar o London Irish em Reading, em duelo dérbi londrino encerrado em avassaladores 51 x 14. Nada menos que 7 tries para os Sarries.



O Exeter Chiefs assegurou o primeiro lugar geral com uma vitória por 34 x 19 sobre o Sale Sharks, deixando o time da Grande Manchester em situação delicada em sua busca por vaga na Champions Cup. Nic White, Lachie Turner, Jack Yeandle e Greg Holmes marcaram os tries dos Chiefs, enquanto o destaque dos Sharks foi Byron McGuigan, com 2 tries.



Por fim, o Worcester Warriors teve um grande fim de semana se livrando matematicamente do rebaixamento por feito próprio, ao atropelar o Harlequins por 44 x 13, com domínio de 6 tries.



E o que estará em jogo na próxima rodada?

O Newcastle Falcons precisa de somente 1 ponto para ir às semifinais e recebe o Wasps no sábado. Caso falhe nessa missão, Newcastle ainda avançará caso o Leicester Tigers não vença com bônus fora de casa o Sale Sharks.

O jogo entre Leicester e Sale é ainda confronto direto por vagas na Champions Cup europeia, destinadas aos 6 primeiros colocados da Premiership. O Sale está em 7º lugar e ainda precisa de uma derrota do Gloucester contra os Saracens. Já o 8º colocado Bath ainda sonha, precisando vencer o London Irish e contar com derrotas de Sale e Gloucester.

Fim de papo no Championship

O fim de semana foi ainda de encerramento para a segunda divisão inglesa, que já tinha definida a promoção do Bristol e o rebaixamento do Rotherham. Para a próxima temporada, além do London Irish, o Championship terá o campeão da terceira divisão Coventry – clube tradicional bicampeão da Copa da Inglaterra (a atual Anglo-Welsh Cup) no passado.





Aviva Premiership – Campeonato Inglês

Wasps 36 x 29 Northampton Saints

London Irish 14 x 51 Saracens

Worcester Warriors 44 x 13 Harlequins

Gloucester 20 x 43 Bath

Exeter Chiefs 34 x 19 Sale Sharks

Leicester Tigers 23 x 25 Newcastle Falcons

Clube Cidade Jogos Pontos Exeter Chiefs Exeter 21 80 Saracens Londres 21 72 Wasps Coventry 21 66 Newcastle Falcons Newcastle 21 63 Leicester Tigers Leicester 21 58 Gloucester Gloucester 21 56 Sale Sharks Salford (Manchester) 21 54 Bath Bath 21 51 Northampton Saints Northampton 21 38 Harlequins Londres 21 36 Worcester Warriors Worcester 21 36 London Irish Reading 21 22

- Vitória = 4 pontos;

- Empate = 2 pontos;

- Derrota = 0 pontos;

- Anotar 4 ou mais tries = 1 ponto extra;

- Perder por diferença de 7 pontos ou menos = 1 ponto extra;

- 1º a 4º lugares = classificação às Semifinais e à Champions Cup;

- 5º e 6º lugares = classificação à Champions Cup;

- 12º lugar = rebaixamento

GKIPA Championship – 2ª Divisão Inglesa

Bedford Blues 28 x 12 Richmond

Doncaster Knights 26 x 30 Jersey Reds

Hartpury College 24 x 61 Bristol

Yorkshire Carnegie 27 x 19 London Scottish

Cornish Pirates 39 x 25 Ealing

Nottingham 38 x 05 Rotherham Titans

Clube Cidade Jogos Pontos Bristol Bristol 22 103 Ealing Trailfinders Londres 22 83 Bedford Blues Bedford 22 68 Cornish Pirates Penzance 22 67 Jersey Reds Jersey 22 65 Yorkshire Carnegie Leeds 22 63 Doncaster Knights Doncaster 22 57 Nottingham Nottingham 22 52 Richmond Londres 22 46 Hartpury College Hartpury 22 42 London Scottish Londres 22 40 Rotherham Titans Rotherham 22 14

- 1º lugar = promoção à Premiership 2018-19

- 12º lugar = rebaixamento