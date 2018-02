ARTIGO COM VÍDEOS – Sem rodada do Six Nations, a Inglaterra voltou seus olhos para seu campeonato nacional, mesmo com os clubes ainda desfalcados, e a Aviva Premiership ganhou novo líder, o Saracens, que venceu o Sale Sharks e contou com a derrota do Exeter Chiefs para o Wasps.

Jogando fora de casa, o Saracens venceu o aguerrido Sale Sharks, com Liam Williams fazendo o único try do 13 x 03, ainda na primeira etapa.



O duelo mais aguardando, entre Wasps e Chiefs, também foi decidido no detalhe, com somente um try para cada lado. Logo aos 12′, Marcus Watson correu para o try do time da casa e obrigou os Chiefs a correram atrás do resultado. O try dos visitantes saiu aos 61′, com Cowan-Dickie, mas Gopperth selou a vitória dos Wasps com penal no fim. 13 x 07.



A rodada foi ótima também para o Newcastle Falcons, que encostou na briga pelas semifinais. O time do extremo norte recebeu concorrente direto, o Bath, e atropelou com 29 x 12. Sinoti, Toby Flood e Kyle Cooper guardaram os tries no primeiro tempo que abriram a frente e Vereniki Goneva selou o triunfo após o intervalo, elevando Newcastle ao quinto lugar.



Newcastle ainda foi ajudado pelo Worcester Warriors, que derrotou o Gloucester em clássico regional por 25 x 15, afastando-se da ameaça do rebaixamento. O primeiro tempo foi decisivo, com 22 x 10 na conta, graças a uma blitz de 3 tries em menos de 20 minutos, com Jonny Arr, Jamie Shillcock e Josh Adams.



Os resultados foram bons também para o Leicester Tigers, que está agora a apenas 5 pontos da zona de classificação às semifinais após despachar o Harlequins, em crise, por 33 x 18. Mas o jogo não foi nada fácil, pegando fogo no segundo tempo. Toomua, Kitchener e Thompstone fizeram os tries da vitória após o intervalo, com Toomua ainda perfeito nos penais: 23 pontos do abertura australiano!



Por fim, o lanterna London Irish está cada vez mais próximo da degola após ser derrotado pelo Northampton Saints em duelo direto contra o rebaixamento. 25 x 17, graças a uma pressão descomunal no início da segunda etapa, que resultados em 3 tries entre os 40 e os 50 minutos para os Saints, com George North (liberado por Gales para o jogo), Rob Horne e Mikey Haywood.



Bristol sempre invicto

Na segunda divisão, a rodada manteve o Bristol na liderança, imponde-se fora de casa sobre o London Scottish, 55 x 15.



Rugby League em ação

O rugby de 13 jogadores também foi agitado na Inglaterra com 2 jogos pela Super League apenas. Como o Mundial de Clubes de Rugby League foi jogada nessa sexta, os 8 melhores da temporada passada receberam folga, mas as demais equipes, que começarão mais cedo a Copa da Inglaterra (a Challenge Cup), anteciparam seus duelos pela Super League, para aliviar o calendário da Copa. Com isso, Warrington e Hull KR venceram.



Aviva Premiership – Campeonato Inglês

Wasps 13 x 07 Exeter Chiefs

Worcester Warriors 25 x 15 Gloucester

Northampton Saints 25 x 17 London Irish

Leicester Tigers 33 x 18 Harlequins

Sale Sharks 03 x 13 Saracens

Newcastle Falcons 29 x 12 Bath

Clube Cidade Jogos Pontos Saracens Londres 15 53 Exeter Chiefs Exeter 15 52 Wasps Coventry 15 48 Gloucester Gloucester 15 42 Newcastle Falcons Newcastle 15 41 Bath Bath 15 41 Leicester Tigers Leicester 15 37 Sale Sharks Salford (Manchester) 15 37 Harlequins Londres 15 32 Northampton Saints Northampton 15 30 Worcester Warriors Worcester 15 27 London Irish Reading 15 11

- Vitória = 4 pontos;

- Empate = 2 pontos;

- Derrota = 0 pontos;

- Anotar 4 ou mais tries = 1 ponto extra;

- Perder por diferença de 7 pontos ou menos = 1 ponto extra;

- 1º a 4º lugares = classificação às Semifinais e à Champions Cup;

- 5º e 6º lugares = classificação à Champions Cup;

- 12º lugar = rebaixamento

GKIPA Championship – 2ª Divisão Inglesa

Yorkshire Carnegie 28 x 22 Richmond

London Scottish 15 x 55 Bristol

Doncaster Knights 48 x 38 Hartpury College

Rotherham Titans 15 x 18 Bedford Blues

Jersey Reds 24 x 32 Ealing

Nottingham 18 x 17 Cornish Pirates

Clube Cidade Jogos Pontos Bristol Bristol 16 78 Ealing Trailfinders Londres 16 65 Yorkshire Carnegie Leeds 15 48 Doncaster Knights Doncaster 16 48 Bedford Blues Bedford 16 46 Jersey Reds Jersey 16 39 Nottingham Nottingham 16 37 Richmond Londres 16 35 Cornish Pirates Penzance 15 33 Hartpury College Hartpury 16 33 London Scottish Londres 16 28 Rotherham Titans Rotherham 16 8

- Vitória = 4 pontos;

- Empate = 2 pontos;

- Derrota = 0 pontos;

- Anotar 4 ou mais tries = 1 ponto extra;

- Perder por diferença de 7 pontos ou menos = 1 ponto extra;

- 1º lugar = promoção à Premiership 2018-19

- 12º lugar = rebaixamento

Betfred Super League – Campeonato Inglês de Rugby League

Widnes 10 x 18 Warrington

Hull KR 23 x 04 Catalans

Clubes Cidade Jogos Pontos St. Helens Saints St. Helens 2 4 Wigan Warriors Wigan 2 4 Wakefield Trinity Wildcats Wakefield 2 4 Leeds Rhinos Leeds 2 4 Widnes Vikings Widnes 3 2 Hull FC Kingston-upon-Hull 2 2 Warrington Wolves Warrington 3 2 Huddersfield Giants Huddersfield 2 2 Hull Kingston Rovers Kingston-upon-Hull 3 2 Castleford Tigers Castleford 2 2 Salford Red Devils Salford 2 0 Catalans Dragons Perpignan (França) 3 0

Foto: Wasps x Exeter – Premiership/Getty Images