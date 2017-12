ARTIGO COM VÍDEOS – Depois dos dérbis escocês e italiano que rolaram no sábado, o Guinness PRO14 viveu um Boxing Day (tradicional feriado no mundo anglo-saxão do dia 26) também de grandes clássicos nacionais, na Irlanda e em Gales.

Na Irlanda, as atenções se voltaram para Limerick, onde o Munster recebia o Leinster no grande jogo da Ilha Esmeralda. E a hegemonia recente do time de Dublin se manteve, com o Leinster vencendo o arquirrival por 34 x 24. O duelo começou com tudo, com Leavy fazendo o primeiro try do Leinster aos 8′, respondido aos 16′ com try do sempre brilhante Conor Murray para o Munster. Os visitantes cruzaram o in-goal mais duas vezes no primeiro tempo, com um penal try aos 20′ e um try aos 22′ de Henshaw, aproveitando que os donos da casa tinham apenas 14 homens, por amarelo. 27 x 05 de vantagem para o Leinster: era o fim para o Munster? Nada disso. Os vermelhos fizeram verdadeira blitz no começou do segundo tempo e cruzaram o in-goal 2 vezes em menos de 10 minutos, com Keatley e Conway, levando a torcida da casa ao delírio. O fim de jogo, proibido para cardíacos, teve chances para os dois lados, mas os azuis acabaram conseguindo os pontos cruciais aos 69′, com uma pintura de try do jovem Larmour, que correu desde seu campo de defesa para decidir o clássico com o quarto try para o Leinster. Incrível. No fim, Conway ainda marcou o quarto try para o Munster, arrancando o bônus merecido.



Já em Gales, o Oeste do país ferveu para o superclássico nacional entre os vizinhos Scarlets e Ospreys, que vivem situações bem distintas. O Scarlets na liderança de seu grupo e o Ospreys atipicamente na lanterna, em uma terrível temporada até aqui. Mas o time de Swansea soube encarar seu rival, fechou o jogo, capitalizou nos penais e retirou os espaços dos Scarlets. Aos 17′, Steff Evans fez aquele que parecia o único try do jogo para os donos da casa, com os pés de Sam Davies colocando os visitantes em vantagem de 9 x 5 até o fim. Porém, já com o tempo esgotado, aos 81′, Rhys Patchell tirou um coelho da cartola e desferiu um ousado chute cruzado para Josh Macleod fazer o try da vitória dos vermelhos de Llanelli, 12 x 09 para ficarem na memória.



Por fim, em Newport, o Dragons recebeu o Cardiff Blues para o clássico do Leste de Gales e a vitória foi dos visitantes, que falaram mais alto com um 22 x 17, de 3 tries a 1, com os Blues resistindo à pressão final dos anfitriões.



Os galeses voltarão a campo no domingo, dia 31, com mais dois dérbis: Cardiff Blues contra Scarlets e Dragons versus Ospreys. Já os irlandeses jogarão apenas na segunda-feira, dia 1º de janeiro, com o Leinster recebendo o Connacht e o Munster visitando o Ulster, em novos dérbis nacionais.

Guinness PRO14 – Liga de Irlanda, Gales, Escócia, Itália e África do Sul

Scarlets 12 x 09 Ospreys

Munster 24 x 34 Leinster

Dragons 17 x 22 Cardiff Blues

Clube País Cidade Jogos Pontos Grupo A Glasgow Warriors Escócia Glasgow 11 49 Munster Irlanda Limerick/Cork 11 37 Cheetahs África do Sul Bloemfontein 10 29 Connacht Irlanda Galway 11 23 Cardiff Blues Gales Cardiff 11 23 Zebre Itália Parma 11 16 Ospreys Gales Swansea 11 12 Grupo B Scarlets Gales Llanelli 11 44 Leinster Irlanda Dublin 11 42 Ulster Irlanda Belfast 11 35 Edinburgh Escócia Edimburgo 11 32 Benetton Treviso Itália Treviso 11 20 Dragons Gales Newport 11 14 Kings África do Sul Porto Elizabeth 10 4

- Vitória = 4 pontos;

- Empate = 2 pontos;

- Derrota = 0 pontos;

- Anotar 4 ou mais tries = 1 ponto extra;

- Perder por 7 pontos ou menos de diferença = 1 pontos extra;



- 1ºs colocados de cada grupo = classificação direto às Semifinais e à Champions Cup;

- 2ºs e 3ºs lugares de cada grupo - classificação à Repescagem para as Semifinais e à Champions Cup;

- 4ºs colocados - repescagem pela Champions Cup;

- Nota: as equipes sul-africanas não podem se classificar à Champions Cup;

Foto: Leinster x Munster – Leinster Rugby