Está feito: o PRO12, a Liga Celta, virou mesmo uma espécie de Super Rugby atlântico. O novo PRO14 foi anunciado com a confirmação da entrada de Cheetahs e Kings, da África do Sul, na competição, que se somarão ao times de Irlanda, Gales, Escócia e Itália.

Com as adições, o PRO14 terá um novo formato:

14 participantes com o mesmo número de rodadas da temporada passada (24 jogos para um time ser campeão);

2 grupos com 7 times cada, com 2 times irlandeses, 2 galeses, 1 escocês, 1 italiano e 1 sul-africano em cada chave;

Cada equipes fará 21 jogos na temporada regular. Cada equipes jogará duas vezes contra cada oponente de seu grupo e 1 vez contra os oponentes do outro grupo. Haverá ainda mais 2 rodadas extras de clássicos nacionais;

As equipes jogarão 10 ou 11 jogos em casa na temporada regular. Quem jogar 10 jogos em casa em 2017-18 jogará 11 jogos em casa em 2018-19, com o formato sendo mantido;

Com as rodadas extras de clássicos os dois times galeses e os dois times irlandeses de um grupo acabarão jogando 2 vezes contra os dois galeses e os dois irlandeses do outro grupo, respectivamente;

Já os times escoceses, os times italianos e os times sul-africanos enfrentarão um total de 3 vezes seus rivais locais (fazendo as 2 rodadas de clássicos extras contra o mesmo oponente);

Os 3 primeiros colocados de cada grupo avançarão ao mata-mata. Os campeões de cada grupo estarão garantidos diretamente nas semifinais, ao passo que os segundos e terceiros colocados jogarão a repescagem de qualificação para as semifinais;

Os 3 primeiros colocados de cada grupo e o 4º colocado com melhor campanha se classificarão para a Copa Europeia, a Champions Cup, de 2018-19. Cheetahs e Kings não concorrerão às vagas na Copa Europeia e não haverá mais a obrigação de ter ao menos um time de cada país da liga classificado à Copa Europeia (isto é, não há mais vaga garantida para os italianos);

Grupo A: Ospreys (Gales), Cardiff Blues (Gales), Munster (Irlanda), Connacht (Irlanda), Glasgow Warriors (Escócia), Zebre (Itália) e Cheetahs (África do Sul);

Grupo B: Scarlets (Gales), Dragons (Gales), Leinster (Irlanda), Ulster (Irlanda), Edinburgh (Escócia), Benetton Treviso (Itália) e Kings (África do Sul);

A competição terá seu pontapé inicial no dia 1º de setembro, com final para o fim de semana do dia 26 de maio de 2018, em local a ser confirmado. A tabela de jogo será lançada até o final da semana, quando o acordo com as TVs será finalizado.



Escócia vai lançar liga semiprofissional

Outra notícia da semana é que a Escócia lançará em 2018-19 uma nova liga nacional semiprofissional, para servir de estágio intermediário entre seus clubes amadores e os dois times profissionais do país no PRO14.

A nova liga escocesa deverá contar com 6 franquias, com um investimento anual direto de 100 mil libras (ao redor de 420 mil reais) da União Escocesa de Rugby em cada equipe.

O anúncio final do torneio e da criação das equipes ocorrerá em breve.