ARTIGO COM VÍDEOS – O Six Nations deu uma pausa e na Europa os olhares se voltaram às ligas. O PRO14, ainda sem os atletas das seleções nacionais, esteve a todo vapor e com destaque para o jogo que valia a liderança da Conferência B entre Leinster e Scarlets.

O jogo foi duro entre irlandeses e galeses e, na batalha dos atletas que querem um lugar ao sol, McNicholl abriu o placar em bela troca de passes dos Scarlets, logo aos 9′, cravando o try. Mas, o Leinster cresceu ainda na primeira etapa e virou com 2 tries de James Lowe. E a linha irlandesa foi brilhante no início do segundo tempo com um belo try do scrum-half McGrath, recebendo offload de Lowe, o nome do jogo. Os galeses se mantiveram no páreo com 2 penais, mas o placar foi selado em 20 x 13 para o Leinster, líder da chave isoladamente.



Já na Conferência A não há dúvidas sobre quem é o melhor time. O Glasgow Warriors, mesmo pesadamente desfalcados, recebeu os Cheetahs e se impôs por 37 x 23, sempre envolve.

Nikola Matawalu, Ruaridh Jackson, Siua Halanukonuka, GHorne and Henry Pyrgos fizeram os tries escoceses.



A festa na Escócia foi completa, pois o Edinburgh também venceu jogo crucial, derrotando fora de casa o Ulster, 17 x 16, para assumir a 3ª colocação da Conferência B, colocando-se dentro da zona de classificação ao mata-mata. E a vitória foi emocionante, com drop goal do veterano Duncan Weir com o tempo já esgotado.



O Cardiff Blues obteve uma importante vitória no fim de semana e segue sonhando com um lugar no mata-mata pela Conferência A, após a derrota dos Cheetahs. Os galeses foi perfeitos no primeiro tempo contra o Munster fazendo 3 tries. No segundo tempo, os irlandeses reagiram, mas a vitória foi galesa por 25 x 18, com Jarrod Evans chutando penais cruciais no fim.



O Connacht, por outro lado, praticamente deu adeus às suas chances com um dura derrota em casa diante do Zebre. 19 x11, apesar do favoritismo irlandês, provando a evolução do time italiano, mesmo praticamente jogando com seu time reserva. Di Giulio e De Marchi fizeram os tries decisivos.



O fim de semana foi atipicamente positivo para o rugby italiano, pois o Treviso também venceu, em viagem a Gales. 18 x 15 que marcaram um recorde na história do time na competição: 5 vitórias seguidas. Será que podemos esperar os italianos no mata-mata?



Por fim, os Ospreys venceram os sul-africanos do Kings, mas ainda seguem muito distantes dos playoffs. Os galeses se impuseram por esperados 26 x 12 e aumentaram as dúvidas sobre a presença dos Kings no torneio, pois o time de Port Elizabeth segue sem vencer. O canadense Jeff Hassler, que não jogou contra o Brasil, fez o último try galês.



Guinness PRO14 – Liga de Irlanda, Gales, Escócia, Itália e África do Sul

Cardiff Blues 25 x 18 Munster

Leinster 20 x 13 Scarlets

Ulster 16 x 17 Edinburgh

Ospreys 26 x 12 Kings

Glasgow Warriors 37 x 23 Cheetahs

Connacht 11 x 19 Zebre

Dragons 15 x 18 Treviso

Clube País Cidade Jogos Pontos Grupo A Glasgow Warriors Escócia Glasgow 15 65 Munster Irlanda Limerick/Cork 15 49 Cheetahs África do Sul Bloemfontein 15 41 Cardiff Blues Gales Cardiff 15 33 Connacht Irlanda Galway 15 28 Ospreys Gales Swansea 15 26 Zebre Itália Parma 15 21 Grupo B Leinster Irlanda Dublin 15 57 Scarlets Gales Llanelli 15 54 Edinburgh Escócia Edimburgo 15 46 Ulster Irlanda Belfast 15 46 Benetton Treviso Itália Treviso 15 38 Dragons Gales Newport 15 17 Kings África do Sul Porto Elizabeth 15 4

- Vitória = 4 pontos;

- Empate = 2 pontos;

- Derrota = 0 pontos;

- Anotar 4 ou mais tries = 1 ponto extra;

- Perder por 7 pontos ou menos de diferença = 1 pontos extra;



- 1ºs colocados de cada grupo = classificação direto às Semifinais e à Champions Cup;

- 2ºs e 3ºs lugares de cada grupo - classificação à Repescagem para as Semifinais e à Champions Cup;

- 4ºs colocados - repescagem pela Champions Cup;

- Nota: as equipes sul-africanas não podem se classificar à Champions Cup;

Eccellenza italiano: Calvisano cai e Rovigo encosta – Por Giorgio Vuerich

No grande jogo da rodada desse fim de semana do Campeonato Italiano, o vencedor foi o Petrarca. que se impõe sobre a equipe campeã de Itália, o Calvisano, por 18 x 17. A primeira etapa foi perfeita para os vênetos, com o placar em 12×7. Na segunda metade, os lombardos tentaram virar o jogo mas não conseguiram. A luta está reaberta pelo topo da classificação.

Os “Bersaglieri” de Rovigo sofrem muito em Viadana, mas no final conseguiram obter o melhor, vencendo por 15×18: uma vitória de suprema importância. Depois dos 15×8 do primeiro tempo , os vice campeões da Itália fizeram a diferença na recuperação quando marcaram um try covertido e um penal. Mas o Viadana conseguiu o ponto de bônus defensivo.

A surpresa do dia se deu em Roma, com a derrota dos Policias do Fiamme Oro contra a equipe revelação dos “Diablos” de Reggio Emila. 33×42 pelos emilianos. Festa também do San Donà, ao atropelar a Lazio por 51×0, aproveitando ainda as derrotas do Viadana e Fiamme Oro para subir para o quarto lugar na tabela. For fim, os toscanos “I Medicei” derrotaram o lanterna Mogliano 35×22.

Eccellenza – Campeonato Italiano

San Donà 51 x 00 Lazio

Petrarca 18 x 17 Calvisano

Viadana 15 x 18 Rovigo

I Medicei 35 x 22 Mogliano

Fiamme Oro 33 x 42 Reggio

Clube Cidade Jogos Pontos Calvisano Calvisano 13 54 Rovigo Rovigo 13 51 Petrarca Padova 13 50 San Donà San Donà 13 38 Viadana Viadana 13 36 Fiamme Oro Roma 13 35 I Medicei Florença 13 24 Reggio Reggio Emilia 13 17 Lazio Roma 13 10 Mogliano Mogliano 13 5

- Vitória = 4 pontos;

- Empate = 2 pontos;

- Derrota = 0 pontos;

- Anotar 4 ou mais tries = 1 ponto extra;

- Perder por diferença de 7 pontos ou menos = 1 ponto extra;

- 1º ao 4º lugares - classificação às Semifinais;



*Não haverá rebaixamento, pois o Eccellenza será expandido para 12 clubes em 2018-19

Foto: Leinster x Scarlets – INPHO/PRO14