Novidades na Argentina e também no Uruguai. Confira as notícias de última hora do Cone Sul!

Gonzalo Quesada é o novo treinador dos Jaguares

Cogitado para assumir os Pumas anteriormente, Gonzalo Quesada, ex atleta da seleção argentina, ídolo do rugby do país e do rugby francês, onde fez carreira como atleta e como treinador (tendo treinado o Stade Français de 2013 a 2017, sendo campeão do Top 14 em 2015), foi anunciado hoje como o novo treinador dos Jaguares, a equipe argentina do Super Rugby, após a saída de Mario Ledesma dos Jaguares para assumir os Pumas.

Quesada assumirá o posto com a missão de trabalhar junto de Ledesma para manter os dois trabalhos bem alinhados.

Pumas convocados para o Rugby Championship

Mario Ledesma nomeou 36 jogadores para defenderem a Argentina no Rugby Championship, que começa no dia 18 de agosto. O novo técnico dos Pumas chamou 6 atletas debutantes que estiveram com a Argentina XV nas últimas atividades – Marco Ciccioli, Diego Fortuny, Lucas Favre, Mayco Vivas, Franco Molina e Santiago Grondon – e ainda pediu à União Argentina de Rugby que gostaria de contar com atletas que atuam no exterior, em especial os primeiras linhas Ramiro Herrera (do Stade Français, da França) e Juan Figallo (do Saracens, da Inglaterra). O pedido ainda não teve resposta, com os 36 atletas jogando ou na Argentina XV ou, claro, nos Jaguares.

Avançados: Matias Alemanno, Rodrigo Bruni, Marco Ciccioli, Agustin Creevy, Lucas Favre, Diego Fortuny, Santiago Garcia Botta, Santiago Grondona, Marcos Kremer, Ignacio Larrague, Tomas Lavanini, Juan Manuel Leguizamon, Pablo Matera, Vivas Mayco, Santiago Medrano, Franco Molina, Julian Montoya, Javier Ortega Desio, Guido Petti, Nahuel Tetaz Chaparro, Juan Zeiss;

Linha: Gonzalo Bertranou, Emiliano Boffelli, Sebastian Cancelliere, Tomas Cubelli, Jeronimo de la Fuente, Bautista Delguy, Joaquin Diaz Bonilla, Bautista Ezcurra, Santiago Gonzalez Iglesias, Martin Landajo, Juan Cruz Mallia, Matias Moroni, Ramiro Moyano, Matias Orlando, Nicolas Sanchez;

Uruguai M20 vence Rosario M23 por larga margem

Em preparação para o Troféu Mundial M20, o Uruguai M20 enfrentou no último fim de semana a seleção M23 da província de Rosario, na Argentina, e conseguiu uma larga vitórias por 55 x 20. Demonstração notável de força dos Teritos, que viajarão neste mês para a Romênia para a disputa da segunda divisão mundial da categoria.