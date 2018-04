Nesta quinta-feira, a SANZAAR anunciou oficialmente os locais, horários e datas dos jogos do The Rugby Championship. As datas dos duelos, na verdade, já eram conhecidas, mas faltavam algumas definições, como os locais de mandos dos jogos da Argentina. No dia 18 de agosto, os Pumas receberão os Springboks em Mendoza e voltarão a jogar em casa em setembro, no dia 29, contra os All Blacks, no estádio do Velez Sarsfield, em Buenos Aires. Já no dia 6 de outubro os argentinos enfrentarão os Wallabies em Salta.

Clique aqui para os dados completos dos jogos.

1ª rodada – dia 18 de agosto

Wallabies x All Blacks, em Sydney

Springboks x Pumas, em Durban

2ª rodada – dia 25 de agosto

All Blacks x Wallabies, em Auckland

Pumas x Srpingboks, em Mendoza

3ª rodada – dia 08 de setembro

All Blacks x Pumas, em Nelson

Wallabies x Springboks, em Brisbane

4ª rodada – dia 15 de setembro



All Blacks x Springboks, em Wellington

Wallabies x Pumas, em Gold Coast

5ª rodada – dia 29 de setembro

Springboks x Wallabies, em Port Elizabeth

Pumas x All Blacks, em Buenos Aires

6ª rodada – dia 06 de outubro



Springboks x All Blacks, em Pretória

Pumas x Wallabies, em Salta