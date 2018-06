ARTIGO COM VÍDEO – Hora de falar dos jogos que rolaram nas Américas!

Argentina sucumbe contra Gales

Depois de verdadeira arrancada dos Jaguares no Super Rugby, foi a vez dos jogadores argentinos vestirem a camisa dos Pumas para receberem Gales em San Juan. E o resultado foi decepcionante para os argentinos, com Gales se impondo por completo com um 23 x 10 no placar final.

O primeiro tempo foi todo galês, com o asa James Davies marcando logo no começo, ao receber offload lindo de Hallam Amos e mergulhar na ponta. Belo lance dos vermelhos, que não tiveram o domínio da posse de bola no primeiro tempo, mas foram absolutamente clínicos. Os argentinos criavam pouco e quando, aos 27′, Gareth Davies criou e George North marcou o segundo try galês a situação dos Pumas não era nada boa.

Patchell abriu o segundo tempo chutando penal que abria 20 x 03 a favor dos visitantes, que souberam anular por completo as ações dos Pumas. Somente no finzinho Tomás Lezana cravou o try de honra dos donos da casa, em um placar final de 23 x 10.

Clique aqui para o vídeo dos melhores momentos do jogo.

Os dois times jogarão novamente no próximo sábado.

10 23

Argentina 10 x 23 Gales, em San Juan

Árbitro: Andrew Brace (Irlanda)

Argentina

Try: Lezana

Conversão: González Iglesias (1)

Penal: González Iglesias (1)

15 Emiliano Boffelli, 14 Bautista Delguy, 13 Matias Orlando, 12 Jeronimo de le Fuente, 11 Ramiro Moyano, 10 Nicolas Sanchez, 9 Gonzalo Bertranou, 8 Javier Ortega Desio, 7 Marcos Kremer, 6 Pablo Matera, 5 Tomas Lavanini, 4 Guido Petti, 3 Nahuel Tetaz Chaparro, 2 Agustin Creevy (c), 1 Santiago Garcia Botta;

Suplentes:16 Julian Montoya, 17 Javier Diaz, 18 Santiago Medrano, 19 Matias Alemanno, 20 Tomas Lezana, 21 Martin Landajo, 22 Santiago Gonzalez Iglesias, 23 Sebastian Cancelliere;

Gales

Tries: J Davies e North

Conversões: Patchell (2)

Penais: Patchell (2) e Anscombe (1)

15 Hallam Amos, 14 Josh Adams, 13 Scott Williams, 12 Hadleigh Parkes, 11 George North, 10 Rhys Patchell, 9 Gareth Davies, 8 Ross Moriarty, 7 James Davies, 6 Seb Davies, 5 Cory Hill (c), 4 Adam Beard, 3 Dillon Lewis, 2 Elliot Dee, 1 Wyn Jones;

Suplentes:16 Ryan Elias, 17 Rob Evans, 18 Tomas Francis, 19 Josh Turnbull, 20 Aaron Wainwright, 21 Aled Davies, 22 Gareth Anscombe, 23 Owen Watkin;

Vitória dos Estados Unidos

Jogando em casa, os Estados Unidos atropelaram a Rússia por 62 x 13 em Denver, na primeira partida da gira dos Ursos, recém qualificados para a Copa do Mundo de Rugby.

Os russos fizeram o primeiro try do jogo logo aos 3′ com Babaev, mas foi só. As Águias se impuseram muito rapidamente, fazendo 5 tries antes do intervalo, para praticamente liquidar a fatura. Foram outros 2 tries no segundo tempo, selando o contundente triunfo.

No próximo sábado a Rússia visitará o Canadá e os Estados Unidos receberão a Escócia.

62 13

Estados Unidos 62 x 13 Rússia, em Denver

Árbitro: Federico Anselmi (Argentina)

Estados Unidos

Tries: Taufete’e (2), Brache (2), Quill, Lasike, Augspurger, Dolan e Scully

Conversões: MacGinty (4) e Magie (3)

Penais: MacGinty (1)

15 Will Hooley, 14 Blaine Scully (c), 13 Bryce Campbell, 12 Paul Lasike, 11 Marcel Brache, 10 AJ MacGinty, 9 Shaun Davies, 8 Cam Dolan, 7 Hanco Germishuys, 6 John Quill, 5 Nick Civetta, 4 Samu Manoa, 3 Paul Mullen, 2 Joe Taufete’e, 1 Eric Fry;

Suplentes: 16 James Hilterbrand, 17 Olive Kilifi, 18 Chris Baumann, 19 Greg Peterson, 20 Ben Landry, 21 Nate Augspurger, 22 Will Magie, 23 Dylan Audsley;

Rússia

Try: Babaev

Conversão: Kushnarev (1)

Penal: Kushnarev (1)

15 Vasili Artemiev (c), 14 Mikhail Babaev, 13 Dmitri Gerasimov, 12 Sergei Trishin, 11 Alexei Mikhaltsov, 10 Yuri Kushnarev, 9 Konstantin Uzunov, 8 Anton Rudoi, 7 Tagir Gadzhiev, 6 Nikita Vavilin, 5 Evgeny Elgin, 4 Bogdan Fedotko, 3 Evgeny Pronenko, 2 Stanislav Selskiy, 1 Valeri Morozov;

Suplentes:16 Evgeny Matveev, 17 Sergei Sekisov, 18 Anton Drozdov, 19 Andrei Garbuzov, 20 Dmitri Krotov, 21 Vasili Dorofeev, 22 Kirill Golosnitskiy, 23 Alexander Budychenko;

Escócia cumpre com sua missão no Canadá



A Escócia não teve maiores problemas para triunfar em visita ao Canadá. Os escoceses dominaram o duelo em Edmonton do início ao fim, mesmo com o técnico Gregor Townsend usando o jogo para fazer muitos experimentos.

O primeiro tempo não encheu os olhos, com a Escócia ainda entrando no ritmo e marcando apenas 2 tries. Mas o segundo tempo foi uma avalanche, com destaque para George Turner, autor de 3 dos 5 tries após o intervalo.48 x 10, números finais.

A Escócia encarará os Estados Unidos no sábado que vem, enquanto o Canadá receberá a Rússia.



10 48

Canadá 10 x 48 Escócia, em Edmonton

Árbitro: Shuhei Kubo (Japão)

Canadá

Try: Penal try

Penal: O’Leary(1)

15 Pat Parfrey, 14 Jeff Hassler, 13 Doug Fraser, 12 Nick Blevins, 11 DTH van der Merwe (cc), 10 Shane O’Leary, 9 Phil Mack (cc), 8 Luke Campbell, 7 Matt Heaton, 6 Lucas Rumball, 5 Evan Olmstead, 4 Paul Ciulini, 3 Jake Ilnicki, 2 Ray Barkwill, 1 Noah Barker;

Suplentes: 16 Eric Howard, 17 Djustice Sears-Duru, 18 Cole Keith, 19 Conor Keys, 20 Dustin Dobravsky, 21 Andrew Ferguson, 22 Cole Davis, 23 Theo Sauder;

Escócia

Tries: Turner (3), McGuigan, Jackson, Bradbury e Carmichael

Conversões: Kinghorn (3) e Hidalgo-Clyne (2)

Penais: Hidalgo-Clyne (1)

15 Blair Kinghorn, 14 Lee Jones, 13 Chris Harris, 12 James Lang, 11 Byron McGuigan, 10 Ruaridh Jackson, 9 Sam Hidalgo-Clyne, 8 David Denton, 7 Jamie Ritchie, 6 Magnus Bradbury, 5 Grant Gilchrist (c), 4 Ben Toolis, 3 Simon Berghan, 2 Fraser Brown, 1 Allan Dell;

Suplentes:16 George Turner, 17 Jamie Bhatti, 18 Murray McCallum, 19 Lewis Carmichael, 20 Luke Hamilton, 21 Ali Price, 22 Adam Hastings, 23 Mark Bennett;

Bermuda rebaixada no Caribe e Guadalupe promovida

Ainda rolaram duas partidas no Caribe. Pela primeira divisão, as Ilhas Cayman derrotaram apertado Bermuda por 20 x 19 rebaixando a oponente. Já na terceira divisão Guadalupe venceu a República Dominicana e ficou com o título.

Rugby Americas North Championship – 1ª divisão do América do Norte e Caribe

Ilhas Cayman 20 x 19 Bermuda, em Georgetown

Rugby Americas North Trophy – 3ª divisão do América do Norte e Caribe

República Dominicana 12 x 46 Guadalupe, em Santo Domingo