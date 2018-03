ARTIGO COM VÍDEO – Sexta-feira foi de largada para o Las Vegas Sevens, a 5ª etapa da Série Mundial de Sevens, que está sendo transmitido no Facebook e site do World Rugby ao vivo.

O primeiro dia de jogos contou com as 2 primeiras rodadas da fase de grupo, com destaques para a vitória da Argentina sobre a Nova Zelândia e para o triunfo dos EUA sobre a Austrália.

Las Vegas Sevens – 4ª etapa da Série Mundial de Sevens Masculina – 2 a 4 de março

Grupo A: Fiji, Quênia, França e Rússia

Grupo B: África do Sul, Inglaterra, Canadá e Gales

Grupo C: Austrália, Samoa, Estados Unidos e Espanha

Grupo D: Nova Zelândia, Escócia, Argentina e Uruguai

Sexta-feira, dia 02 de março / Sábado, dia 03 de março

Escócia 19 x 21 Argentina

Nova Zelândia 28 x 07 Uruguai

Quênia 14 x 19 França

Fiji 38 x 00 Rússia

Samoa 12 x 26 Estados Unidos

Austrália 24 x 00 Espanha

Inglaterra 40 x 12 Canadá

África do Sul 26 x 21 Gales

Escócia 40 x 14 Uruguai

Nova Zelândia 19 x 26 Argentina

Quênia 19 x 12 Rússia

Fiji 33 x 05 França

Samoa 29 x 14 Espanha

Austrália 07 x 28 Estados Unidos

Inglaterra 33 x 12 Gales

África do Sul 19 x 12 Canadá



Sábado, dia 03 de março

Das 16h30 às 23h58, hora de Brasília

Argentina x Uruguai

Nova Zelândia x Escócia

França x Rússia

Fiji x Quênia

Estados Unidos x Espanha

Austrália x Samoa

Canadá x Gales

África do Sul x Inglaterra

+ Quartas de final

Domingo, dia 04 de março

Das 16h00 às 22h00, hora de Brasília

Semifinais + Finais

Seleção Pontuação total Etapa 1 Etapa 2 Etapa 3 Etapa 4 Etapa 5 Etapa 6 Etapa 7 Etapa 8 Etapa 9 Etapa 10 África do Sul 79 22 19 19 19 Nova Zelândia 69 19 22 13 15 Fiji 62 15 13 12 22 Austrália 60 13 8 22 17 Argentina 48 5 19 17 7 Inglaterra 47 17 10 10 10 Estados Unidos 36 1 12 15 8 Quênia 35 10 3 10 12 Samoa 35 12 5 5 13 França 29 8 10 8 3 Canadá 28 5 15 3 5 Escócia 23 10 1 2 10 Gales 17 3 5 7 2 Espanha 16 7 7 1 1 Rússia 8 1 1 5 1

- 15º colocado = rebaixamento;

PS: nossa tabela não mostra a pontuação das equipes convidadas





Pontuação:

1º - 22 pontos; 2º - 19 pts; 3º - 17 pts; 4º - 15 pts;

5º - 13 pts; 6º - 12 pts; 7º e 8º - 10 pts;

9º - 8 pts; 10º - 7 pts; 11º e 12º - 5 pts;

13º - 3 pts; 14º - 2 pts; 15º e 16º - 1 pt.