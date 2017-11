ARTIGO COM VÍDEO – O World Rugby, a federação internacional, em parceria com a IRPA, a associação de atletas profissionais, tem anualmente seu prêmio para o try mais bonito da temporada. O anúncio do try vencedor será feito no dia 26 de novembro, na festa de premiação do World Rugby, e os quatro tries finalistas já foram nomeados, sendo que somente concorrem tries feitos por seleções nacionais.

O grande vencedor será eleito pelo público, que poderá votar no seu try favorito pelo http://www.twitter.com/worldrugby.

Finalistas:

Gela Aprasidze (Geórgia), em Irlanda 24 x 18 Geórgia, Mundial M20 (18/06) – #VoteAprasidze para votar nele;

para votar nele; Sean O’Brien (Irlanda e Lions), em Lions 15 x 30 All Blacks (24/06) – #VoteOBrien para votar nele;

para votar nele; Joaquin Tuculet (Argentina), em Argentina 34 x 38 Inglaterra (10/06) – #VoteTuculet para votar nele;

para votar nele; Portia Woodman (Nova Zelândia), em Nova Zelânda 45 x 12 Estados Unidos, semifinal da Copa do Mundo Feminina (22/08) – #VoteWoodman para votar nela;



Foto: World Rugby