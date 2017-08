ARTIGO COM VÍDEOS – Pronto(a) para acompanhar o melhor do rugby XV feminino mundial ao longo da semana? Nessa quarta-feira, dia 9, teremos a rodada de abertura da Copa do Mundo Feminina, em Dublin, na Irlanda!

Todos os jogos serão exibidos ao vivo no site do torneio (clique aqui). E o Portal do Rugby estará na capital irlandesa trazendo materiais exclusivos. Ligue-se conosco!

O que eu preciso saber do Mundial?

A Copa do Mundo Feminina é a mais importante competição do XV feminino e reúne as 12 melhores seleções do planeta de 4 em 4 anos. As seleções foram divididas em 3 grupos com 4 equipes cada, com apenas as campeãs de cada grupo e a melhor 2ª colocada avançando às semifinais pelo título. Já as outras duas 2ªs colocadas e as duas melhores 3ªs colocadas jogarão as semifinais pelo 5º lugar, ao passo que a pior 3ª colocada e as 4ªs colocadas disputarão as semifinais pelo 9º lugar.

A particularidade da Copa do Mundo Feminina é que todos os jogos de cada rodada ocorrerão no mesmo dia, com 6 partidas sendo distribuídas por 2 campos vizinhos e os ingressos valendo para todos os jogos da rodada. No total, o Mundial terá 5 dias de jogos: a quarta-feira dia 9 (1ª rodada), domingo dia 13 (2ª rodada), quinta-feira dia 17 (3ª rodada), terça-feira dia 22 (semifinais) e sábado dia 26 (finais). Então, ponho já na agenda!

Quarta-feira, dia 09 de agosto

*Horários de Brasília

10h00 – Inglaterra x Espanha, no UCD Bowl, Dublin – Grupo B

Histórico: 15 jogos, 13 vitórias da Inglaterra, 1 empate e 1 vitória da Espanha. Último jogo: Inglaterra 45 x 05 Espanha, em 2014 (Copa do Mundo);

Prévia (opinativo): O jogo de abertura do Mundial colocará em campo justamente a atual campeã Inglaterra, grande favorita à taça novamente e líder do Ranking. O oponente é guerreiro, mas dificilmente conseguirá surpreender as Red Roses. A Espanha jogará para perder de pouco, já que as margens de pontos contarão demais na definição do melhor segundo colocado. Espero um lógico embate ataque contra defesa de resultado previsível.

10h45 – Nova Zelândia x Gales, no Billings Park, Dublin – Grupo A

Histórico: 3 jogos e 3 vitórias da Nova Zelândia. Último jogo: Nova Zelândia 63 x 07 Gales, em 2014 (Copa do Mundo);

Prévia (opinativo): Gales tem em seu currículo algumas zebras obtidas contra seleções de maior expressão, como em 2015, quando bateram a Inglaterra, e em 2016, quando venceram a França. Porém, o favoritismo da Nova Zelândia é absoluto e as Black Ferns estão vacinadas depois de terem perdido na 1ª fase da última Copa do Mundo para a Irlanda. A derrota para a Inglaterra na preparação para o Mundial 2017 foi mais uma lição que foi aprendida pelas kiwis e que deve ser descontada sobre as galesas. Será difícil de ocorrer uma zebra, mas não impossível.

12h30 – Estados Unidos x Itália, no UCD Bowl, Dublin – Grupo B

Histórico: 1 jogo e 1 vitória dos Estados Unidos, 34 x 20, em 2012 (amistoso);

Prévia (opinativo): Eagles e Azzurre talvez farão o duelo mais equilibrado da 1ª rodada. No papel, o favoritismo é dos Estados Unidos, ex campeões do mundo e experientes em Mundiais. Por outro lado, a Itália, apesar de não jogar um Mundial desde 2002, é uma das seleções que mais cresceram recentemente e fizeram recentemente jogos equilibrados contra seleções de ponta do Six Nations Feminino, incluindo vitória sobre a França em 2015 e sobre Gales em 2016. Isso significa que as italianas terão totais condições de encararem em igualdade as americanas e o jogo promete, valendo potencialmente a segunda colocação da chave.

13h15 – Canadá x Hong Kong, no Billings Park, Dublin – Grupo A

Histórico: nunca se enfrentaram;

Prévia (opinativo):Esse é o duelo de prognóstico mais simples da rodada de abertura. O Canadá não terá qualquer dificuldade para vencer por larga margem Hong Kong e qualquer resultado distante disso será uma imensa surpresa.

15h00 – Irlanda x Austrália, no UCD Bowl, Dublin – Grupo C

Histórico: 2 jogos e 2 vitórias da Austrália. Último jogo: Austrália 18 x 14 Irlanda, em 2006 (Copa do Mundo);

Prévia (opinativo): Qualquer fã de rugby do mundo quando lê Austrália em uma prévia de jogo sabe que o assunto é uma seleção poderosa. E isso no rugby feminino é sempre verdade quando se trata de seven-a-side, afinal, as australianas são as atuais campeãs olímpicas. Entretanto, no XV as Wallaroos não estão entre as favoritas e o jogo contra as anfitriãs irlandesas promete ser doloroso para as australianas, que têm um calendário mínimo no XV. A Irlanda é totalmente favorita e será uma surpresa se não abocanhar uma vitória expressiva, ainda mais com o 4º lugar do último Mundial no currículo e a torcida a seu favor. As irlandesas, entretanto, perderam a liderança da capitã Niamh Briggs e a pressão por fazerem um grande Mundial em casa poderá ter um efeito negativo na abertura. Favoritismo irlandês, mas com cautela, pois do outro lado estará uma escola de respeito da bola oval.

15h45 – França x Japão, no Billings Park, Dublin – Grupo C

Histórico: 2 jogos e 2 vitórias da França. Último jogo: França 99 x 00 Japão, em 1994 (Copa do Mundo);

Prévia (opinativo): A França vai ao Mundial precisando provar que pode mais, afinal, são nada menos que cinco 3ºs lugares obtidos ao longo de 7 Mundiais e ainda nenhuma final alcançada. As Bleues são fortes e têm um dos melhores packs de forwards do mundo, um dos poucos que faz inglesas e neozelandesas temerem. E o Japão, adversário do dia, certamente sentirá a fisicalidade e a experiência da França. Porém, as nipônicas são perigosas e jogarão em seu retorno à Copa do Mundo como francas atiradoras, cientes de que não estarão na Irlanda apenas para figurarem. No papel, deverá ser uma vitória tranquila e contundente da França, mas o Japão não deve ser subestimado.