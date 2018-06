Quarta será dia de State of Origin, o maior evento do esporte australiano! Exatamente. A Austrália assiste todos os anos ao choque anual de três partidas entre as seleções dos estados de Nova Gales do Sul (onde fica Sydney) e Queensland (onde fica Brisbane) pelo Rugby League, o rugby de 13 jogadores, paixão no país.

Os jogos acontecem em 3 quartas-feiras do ano, com os jogadores da NRL convocados deixando seus clubes para atuarem em suas seleções e neste ano o primeiro jogo será em campo neutro, em Melbourne, com transmissão pelo NRL.com. Queensland irá a campo como atual campeão e potência hegemônica, 11 das últimas 12 edições, incluindo os 3 últimos anos. Mas, os dois times vão a campo com elencos bastante renovados e a expectativa é grande para o encontro.

Já o fim de semana foi de meia rodada fa NRL australiana com vitórias de Rabbitohs, Roosters, Knights e Cowboys.

Challenge Cup agita a Inglaterra

Enquanto isso o rugby league inglês viveu as quartas de final de sua copa nacional, a Challenge Cup. Mas quem roubou a cena foi o clube francês do Catalans Dragons que fará uma das semis contra o poderoso St. Helens Saints. Leeds Rhinos e Warrington Wolves estarão do outro lado.

07h00 – NSW Blues x Queensland Maroons, em Melbourne

*Horário de Brasília

Blues: 1 James Tedesco, 2 Tom Trbojevic, 3 Latrell Mitchell, 4 James Roberts, 5 Josh Addo-Carr, 6 James Maloney, 7 Nathan Cleary, 8 David Klemmer, 9 Damien Cook, 10 Reagan Campbell-Gillard, 11 Boyd Cordner, 12 Tyson Frizell, 13 Jack De Bellin;

Interchange: 14 Paul Vaughan, 15 Jake Trbojevic, 16 Angus Crichton, 17 Tyrone Peachey;

Maroons: 1 Michael Morgan, 2 Valentine Holmes, 3 Greg Inglis, 4 Will Chambers, 5 Dane Gagai, 6 Cameron Munster, 7 Ben Hunt, 8 Dylan Napa, 9 Andrew McCullough, 10 Jarrod Wallace, 11 Gavin Cooper, 12 Felise Kaufusi, 13 Josh McGuire;

Interchange: 14 Josh Papalii, 15 Coen Hess, 16 Jai Arrow, 19 Anthony Milford;

NRL – National Rugby League – Campeonato Australiano de Rugby League

Sea Eagles 12 x 26 Cowboys

Rabbitohs 22 x 14 Sharks

Eels 04 x 30 Knights

Roosters 16 x 14 Wests Tigers

Clube Cidade Jogos Pontos Penrith Panthers Sydney 12 18 St. George Illawarra Dragons Wollongong/Sydney 12 18 South Sydney Rabbitohs Sydney 13 18 New Zealand Warriors Auckland (Nova Zelândia) 12 16 Melbourne Storm Melbourne 12 14 Sydney Roosters Sydney 13 16 Cronulla-Sutherland Sharks Sydney 13 16 Wests Tigers Sydney 14 14 Brisbane Broncos Brisbane 12 14 Newcastle Knights Newcastle 13 12 Canberra Raiders Canberra 12 10 Manly-Warringah Sea Eagles Sydney 13 8 Gold Coast Titans Gold Coast 12 8 North Queensland Cowboys Townsville 13 8 Canterbury-Bankstown Bulldogs Sydney 12 6 Parramatta Eels Sydney 13 4

Ladbrokes Challenge Cup – Copa da Inglaterra de Rugby League

Quartas de final



St. Helens Saints 25 x 22 Hull FC

Leeds Rhinos 52 x 22 Leigh Centurions

Huddersfield Giants 06 x 20 Catalans Dragons

Warrington Wolves 23 x 00 Wigan Warriors

Semifinais – dia 05 de agosto

St. Helens Saints x Catalans Dragons, em Bolton

Leeds Rhinos x Warrington Wolves, em Bolton

O que é o Rugby League?

O Rugby League é uma modalidade do rugby que nasceu em 1895 no Norte da Inglaterra. Na época, o rugby (o Rugby Union) proibia o profissionalismo no mundo todo, mas um grupo de clubes ingleses se opôs à proibição de pagamentos a jogadores e romperam com a federação inglesa, formando uma liga independente. A fim de mudar a dinâmica do jogo e torná-lo mais aberto, a liga passou a promover mudanças nas suas regras, criando uma modalidade distinta, jogada com regras diferentes e organizada por entidades distintas do Union. O League, no entanto, se difundiu fortemente apenas no Norte da Inglaterra e na Austrália, onde é mais popular que o Union. O esporte ganhou popularidade ainda na Papua Nova Guiné (país da Oceania onde é o League e não o Union que reina) e, em menor dimensão, na Nova Zelândia e em algumas partes da França, onde segue bem abaixo do Union.

Quais as principais diferenças do League para o Union?