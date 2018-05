Todo ano junho é mês de grandes jogos entre seleções nacionais e neste ano não é diferente, com os tests de meio de ano chegando! Porém, por conta da confusão das Eliminatórias para a Copa do Mundo na Europa, algumas seleções ainda não tiveram seus jogos anunciados, como é o caso do Brasil.

Abaixo a lista dos jogos já confirmados. Como é tradição, as seleções da Europa viajarão aos demais continentes para grandes duelos, concentrados em 3 sábados: dias 9, 16 e 23 de junho. Destaques para às visitas da Inglaterra à África do Sul, da Irlanda à Austrália e da França à Nova Zelândia. A Argentina, por sua vez, receberá Gales para dois jogos e a Escócia para um duelo, ao passo que os escoceses ainda visitarão a América do Norte e os galeses medirão forças com a África do Sul nos EUA. Já a Itália se deslocará ao Japão para outros dois duelos, ao passo que a Geórgia também visitará os japoneses, Fiji e Tonga.

Dia 02/06 – África do Sul x Gales, em Washington (Estados Unidos)

Dia 02/06 – Argentina XV x Italia Emergenti, em Las Piedras (Uruguai) – Copa das Nações

Dia 02/06 – Uruguai x Fiji Warriors, em Las Piedras (Uruguai) – Copa das Nações

Dia 02/06 – Hong Kong x Coreia do Sul, em Hong Kong – Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2019

Dia 06/06 – Argentina XV x Fiji Warriors, em Las Piedras (Uruguai) – Copa das Nações

Dia 06/06 – Uruguai x Italia Emergenti, em Las Piedras (Uruguai) – Copa das Nações

Dia 09/06 – Japão x Itália, em Oita

Dia 09/06 – Nova Zelândia x França, em Auckland

Dia 09/06 – Austrália x Irlanda, em Brisbane

Dia 09/06 – África do Sul x Inglaterra, em Joanesburgo

Dia 09/06 – Argentina x Gales, em San Juan

Dia 09/06 – Canadá x Escócia, em Edmonton

Dia 09/06 – Estados Unidos x Rússia, em Denver

Dia 09/06 – Tonga x Geórgia, em Suva (Fiji)

Dia 09/06 – Fiji x Samoa, em Suva

Dia 10/06 – Fiji Warriors x Italia Emergenti, em Las Piedras (Uruguai) – Copa das Nações

Dia 10/06 – Uruguai x Argentina XV, em Las Piedras (Uruguai) – Copa das Nações

Dia 16/06 – Japão x Itália, em Kobe

Dia 16/06 – Nova Zelândia x França, em Wellington

Dia 16/06 – Austrália x Irlanda, em Melbourne

Dia 16/06 – África do Sul x Inglaterra, em Bloemfontein

Dia 16/06 – Argentina x Gales, em Santa Fe

Dia 16/06 – Canadá x Rússia, em Ottawa

Dia 16/06 – Estados Unidos x Escócia, em Houston

Dia 16/06 – Tonga x Samoa, em Suva (Fiji)

Dia 16/06 – Fiji x Geórgia, em Suva

Dia 16/06 – Namíbia x Uganda, em Windhoek – Copa da África

Dia 16/06 – Zimbábue x Marrocos, em Harare – Copa da África

16/06 – Alemanha x Portugal, em Heidelberg – Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2019

Dia 23/06 – Japão x Geórgia, em Toyota/Nagoya

Dia 23/06 – Nova Zelândia x França, em Dunedin

Dia 23/06 – Austrália x Irlanda, em Sydney

Dia 23/06 – África do Sul x Inglaterra, na Cidade do Cabo

Dia 23/06 – Argentina x Escócia, em Resistencia

Dia 23/06 – Fiji x Tonga, em Suva

Dia 23/06 – Namíbia x Tunísia, em Windhoek – Copa da África

Dia 23/06 – Marrocos x Quênia, em Casablanca – Copa da África

Dia 30/06 – Quênia x Zimbábue, em Nairóbi – Copa da África

Da 30/06 – Marrocos x Namíbia, em Casablanca – Copa da África

Dia 30/06 – Samoa x Alemanha/Portugal, em Apia – Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2019

Dia 30/06 – Ilhas Cook x Hong Kong/Coreia do Sul, a definir – Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2019

Dia 07/07 – Quênia x Uganda, em Nairóbi – Copa da África

Dia 07/07 – Tunísia x Zimbábue, em Monastir – Copa da África