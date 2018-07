ARTIGO COM VÍDEOS – Nesta quarta-feira, o Rugby League australiano viveu o jogo de encerramento da edição 2018 do State of Origin, a melhor de 3 partidas anuais entre as seleções dos estados de Queenland e Nova Gales do Sul, considerado o maior evento da modalidade.

Nova Gales do Sul já havia vencido os dois primeiros jogos e conquistado seu primeiro título desde 2014. Hoje, o duelo valia para os Blues sua primeira conquista da série com 3 vitórias desde 2000, mas os Maroons privaram o rival vencendo o terceiro duelo por 18 x 12.

A partida foi em Brisbane, capital de Queensland, e Valentine Holmes – super artilheiro – fez aos 10′ o primeiro try dos donos da casa. Porém, os Blues reagiram com Tom Trbojevic e James Tedesco cruzando o in-goal para virarem o marcador para os visitantes. No segundo tempo, no entanto, os Maroons cresceram e venceram com tries de Valentine Holmes de novo e Daly Cherry-Evans. 18 x 12, placar final e vitória de honra para Queensland.

Apesar do título de Nova Gales do Sul, o veterano Billy Slater, de Queensland, vence o prêmio de melhor jogador da série, tornando-se o primeiro jogador do time derrotado a ganhar o prêmio. Esta foi a edição de despedida de Slater, que se aposentará ao final da temporada.

State of Origin 2018 – Jogo 3



Queensland 18 x 12 Nova Gales do Sul, em Brisbane