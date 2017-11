ARTIGO COM VÍDEO – O sábado foi de final na Austrália, com o NRC, o Campeonato Australiano, tendo sua decisão.

A grande final rolou em Canberra e o time da casa decepcionou a torcida caindo diante do Queensland Country, que ergueu a taça pela primeira vez em sua história, levando o 3º título em 4 anos de NRC ao estado de Queensland, casa dos Reds do Super Rugby.

Foi um jogo de alto nível, com o Country vencendo por 42 x 28 de virada. Os Vikings foram melhores no primeiro tempo abrindo 21 x 07 e viram Queensland fazer um segundo tempo majestoso de 5 tries para erguer a taça. O fijiano Daugunu brilhou com 3 tries, enquanto o abertura destaque da Austrália no momento, Paia’aua, marcou outros 2.

NRC – National Rugby Championship – Campeonato Australiano

28 42

Canberra Vikings 28 x 42 Queensland Country, em Canberra



Lista de campeões do NRC

2 títulos – Brisbane City

1 título – Perth Spirit e Queensland Country

Foto: Rugby.com.au