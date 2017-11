ARTIGO COM VÍDEOS – O World Rugby, a federação internacional, anunciou hoje a lista dos finalistas aos prêmios de melhor jogador e melhor jogadora de XV do mundo, cujos vencedores serão anunciado no próximo dia 26 de novembro, na festa de premiação da entidade para os melhores de 2017, em Mônaco.

No masculino, os cinco jogadores estão na lista final e são eles: o abertura neozelandês Beauden Barrett (Hurricanes), atual vencedor do prêmio (e único entre os finalistas que já foi premiado), o ponta também neozelandês Rieko Ioane (Blues), os ingleses Owen Farrell, abertura e centro, e Maro Itoje, segunda e terceira linha (ambos dos Saracens e que defenderam também os British and Irish Lions neste ano), e o fullback australiano Israel Folau (Waratahs).

Os cinco últimos vencedores do prêmio foram All Blacks, sendo que 6 dos 7 últimos anos tiveram vencedores da Nova Zelândia.



Já para o prêmio feminino estão concorrendo as neozelandesas Portia Woodman (ponta) e Kelly Brazier (centro), as francesas Romane Menager e Safi N’Diaye (ambas terceiras linhas) e a inglesa Lydia Thompson (ponta). Nenhuma delas venceu o prêmio em anos anteriores, mas Woodman já venceu o prêmio de melhor jogadora do sevens.



Sarah Goss leva prêmio na Oceania

Enquanto isso, a craque das Black Ferns, a neozelandesa Sarah Goss, ganhou hoje o prêmio de melhor atleta da Oceania de 2017, provando a força do rugby feminino na região.

Lista de premiados do World Rugby



Masculino

2016 – Beauden Barrett (Nova Zelândia)

2015 – Dan Carter (Nova Zelândia)

2014 – Brodie Retallick (Nova Zelândia)

2013 – Kieran Read (Nova Zelândia)

2012 – Dan Carter (Nova Zelândia)

2011 – Thierry Dusautoir (França)

2010 – Richie McCaw (Nova Zelândia)

2009 – Richie McCaw (Nova Zelândia)

2008 – Shane Williams (Gales)

2007 – Bryan Habana (África do Sul)

2006 – Richie McCaw (Nova Zelândia)

2005 – Dan Carter (New Zealand)

2004 – Schalk Burger (África do Sul)

2003 – Jonny Wilkinson (Inglaterra)

2002 – Fabien Galthié (França)

2001 – Keith Wood (Irlanda)

Feminino

2016 – Sarah Hunter (Inglaterra)

2015 – Kendra Cocksedge (Nova Zelândia)

2014 – Magali Harvey (Canadá)