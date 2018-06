Amanhã é dia de decisão na França, pois o Top 14 viverá sua grande final no Stade de France, em Paris! Com transmissão ao vivo da TV5 Monde para o Brasil.

A final colocará frente a frente o milionário Montpellier e o coeso (mas sem grandes estrelas) Castres, isto é, dois modelos distintos de crescimento. O Montpellier jamais foi campeão francês e vai somente à sua segunda final, após a derrota de 2011 diante do Toulouse. O Castres, por sua vez, apesar de sempre pouco badalado, vem se provando time de chegada, alcançando sua 3ª final nos últimos 6 anos, tendo vencido o Top 14 de 2013, quando chocou a França batendo o milionário e galático Toulon na final. A história do Castres é muito mais rica, com 4 títulos do Campeonato Francês no currículo – os demais em 1949, 1950 e 1993.

O Montpellier se tornou um dos clubes mais ricos da França recentemente, sob o controle do bilionário Mohed Altrad, recheando seu elenco com craques de calibre internacional, como os sul-africanos Bismarck e Jannie du Plessis (pilares), o segunda linha Paul Willemse, o centro François Steyn e o scrum-half Ruan Pienaar, o abertura neozelandês Aaron Cruden, o ponta fijiano demolidor Nemani Nadolo ou os franceses Louis Picamoles (oitavo), Benjamin Fall (ponta) e Alexandre Dumoulin (centro), liderados pelo treinador neozelandês Vern Cotter – homem que deu o primeiro título de Top 14 ao Clermont e que poderá fazer o mesmo pelo Montpellier. Os azuis mediterrânicos fizeram a melhor campanha da temporada regular, têm o melhor ataque da França e venceram a semifinal contra o Lyon, em Lyon, por acachapantes 40 x 14. “Les Cistes” s]ao os grandes favoritos nesse sábado em Paris.

Porém, o jogo não é de favas contadas, já que o Castres é o grande demolidor de gigantes na França. O time do excelente técnico Christophe Urios derrubou dois titãs em seu caminho à final, despachando Toulouse e Racing no mata-mata. O Castres foi inconstante ao longo da temporada e foi um dos times mais indisciplinados do Top 14, mas trata-se de um grupo bastante homogêneo e coeso e dono da melhor campanha jogando fora de casa na temporada (6 vitórias como visitante), conduzido pelo scrum-half Rory Kockott (campeão em 2013 e exímio chutador) e pelo abertura argentino, pouco badalado mas muito competente, Urdapilleta. O Castres é o azarão competente e que terá grande força mental e a vantagem de ter menos pressão em suas costas.

Quem vence? Sábado saberemos.

*Horários de Brasília

Sábado, dia 02 de junho

15h45 – Montpellier x Castres, em Paris – TV5 Monde AO VIVO