ARTIGO COM VÍDEOS – O Super Rugby teve neste fim de semana sua última rodada antes da pausa de 3 semanas para amistosos. Porém, como os Springboks já entraram em campo nesse sábado, a jornada teve somente jogos para os times de Nova Zelândia, Austrália e Japão, com muitos clássicos rolando. O Crusaders, já classificado ao mata-mata, foi mais uma vez destaque vencendo os Chiefs e abrindo frente de 9 pontos sobre o vice líder Hurricanes, que caiu contra os Highlanders.

Abrindo a rodada na sexta, os Highlanders receberam os Hurricanes em dérbi neozelandês e venceram os rivais, entrando de vez na briga pelo mando de jogo nas quartas de final – destinado ao melhor time de cada conferência e ao melhor times entre os demais no geral. Jordie Barrett marcou a favor dos Hurricanes primeiro try do duelo, recebendo passe de seu irmão Beauden, que ainda teve um try anulado na sequência. Antes do intervalo o jogo esquentou, com Tevita Li recebendo offload de Hemopo e finalizando o try da virada dos Highlanders. Depois, no início do segundo tempo Ben Smith contra-atacou após chute errado de Beauden Barrett e Aaron Smith cravou novo try. Os ‘Canes ainda responderam com try de Toomaga-Allen, mas Lomax, os 60′, e Naholo, aos 68’, liquidaram a fatura para o time de Dunedin. 30 x 14, jogão.



Já os Crusaders aproveitaram a derrota dos Hurricanes e venceram em visita aos Chiefs, em outro clássico neozelandês. Bedwell-Curtis inaugurou o marcador para os ‘Saders com try a 5’, após Bryn Hall cobrar rápido penal. Os Chiefs viraram com tries seguidos de Wainui e Jacobson (em contra-ataque), mas Matt Todd, após maul, guardou o try da virada dos ‘Saders antes do intervalo e, logo na volta, Bridge marcou mais um. A resposta saiu logo com novo try de Jacobson, reduzindo o placar a 27 x 20. O drama só se resolveu a favor dos visitantes aos 77’, com Romano cravando o try da vitória.



Os Blues, por sua vez, seguiram a rotina de derrotas, caindo em Auckland diante do Melbourne Rebels, que se manteve na luta para ir ao mata-mata na Conferência Australiana. 20 x 10, com 3 tries para os visitantes no primeiro tempo, sendo 2 de Meakes e 1 de Haylett-Petty.



No sábado, a Austrália viveu seu grande clássico nacional, com os Waratahs visitando e derrotando os Reds na batalha entre os estados de Nova Gales do Sul e Queensland para manter a liderança da chave. Foi um jogaço resolvido em 52 x 41 para os visitantes, que prosperaram em uma chuva de tries. Só no primeiro tempo foram 3 tries para cada lado, com Perese, Higginbothan e Tupou fazendo para os Reds e Rona, Wells e Naiyaravoro cravando para os Waratahs em disputa alucinante. Os Tahs abriram no começo do segundo tempo com Folau fazendo 2 tries (o primeiro em pintura de chute cruzado) e Phipps o seu. Gordon ainda faria mais um para os azuis, enquanto Timu, Petaia e Fa’agase cruzaram o in-goal para os donos da casa impedindo o bônus para os ‘Tahs.



Por fim, no domingo, os Brumbies receberam os japoneses do Sunwolves e venceram por 41 x 31, em um jogo bastante animado de 7 tries a 4 para os australianos.



O Super Rugby retornará apenas no dia 29 de junho, para as 3 últimas rodadas que definirão os duelos do mata-mata.

Super Rugby

Highlanders 30 x 14 Hurricanes

Blues 10 x 20 Rebels

Chiefs 20 x 34 Crusaders

Reds 41 x 52 Waratahs

Brumbies x Sunwolves

Equipe Conferência País Cidade Jogos Pontos Crusaders Nova Zelândia Nova Zelândia Christchurch 14 54 Hurricanes Nova Zelândia Nova Zelândia Wellington 13 45 Lions África do Sul/Argentina África do Sul Joanesburgo 14 40 Highlanders Nova Zelândia Nova Zelândia Dunedin 13 40 Chiefs Nova Zelândia Nova Zelândia Hamilton 13 37 Waratahs Austrália/Japão Austrália Sydney 13 35 Rebels Austrália/Japão Austrália Melbourne 13 34 Jaguares África do Sul/Argentina Argentina Buenos Aires 13 34 Sharks África do Sul/Argentina África do Sul Durban 13 28 Stormers África do Sul/Argentina África do Sul Cidade do Cabo 14 25 Bulls África do Sul/Argentina África do Sul Pretória 13 24 Brumbies Austrália/Japão Austrália Canberra 13 25 Reds Austrália/Japão Austrália Brisbane 13 19 Blues Nova Zelândia Nova Zelândia Auckland 13 17 Sunwolves Austrália/Japão Japão Tóquio 13 10

- Vitória = 4 pontos;

– Empate = 2 pontos;

– Derrota = 0 pontos;

– Vencer marcando 3 ou mais tries que o oponente = 1 ponto extra;

– Perder por diferença de 7 pontos ou menos = 1 ponto extra;



- Classificam-se às quartas de final o 1º colocado de cada uma das 3 conferências + os 5 melhores da classificação geral;