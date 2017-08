Está passando rápido! Nessa quinta-feira conheceremos os semifinalistas da Copa do Mundo de Rugby XV Feminino na Irlanda! A terceira e última rodada da fase de grupos vai rolar e todos os jogos terão transmitidos ao vivo em rwcwomens.com.

É importante lembrar que o Mundial conta com 12 seleções distribuídas em 3 grupos com 4 equipes cada. Somente o campeão de cada grupo e apenas o melhor segundo colocado geral avançarão às semifinais. Então, todo ponto é precioso!

Dos 12 competidores, apenas 6 seguem na briga pelo título: Nova Zelândia e Canadá no Grupo A, Inglaterra e Estados Unidos no Grupo B e França e Irlanda no Grupo C. Gales, Hong Kong, Itália, Espanha, Austrália e Japão ainda não venceram e brigam apenas para irem às semifinais pelo 5º lugar e escaparem da luta contra a última posição.

O primeiro duelo do dia será titânico opondo a vice campeão do Mundial passado, o Canadá, e a maior campeão da competição, a tetra Nova Zelândia, que sofreu a grande decepção em 2014 de cair na primeira fase. As Black Ferns ocupam hoje o segundo lugar do Ranking Mundial, enquanto as Canucks estão em 3º, e o favoritismo não está com as vice campeãs. Ele é, claro, das Black Ferns, que venceram amistoso contra as canadenses antes do Mundial. Os jogos contra a terceira força da chave, Gales, elucidam que a pressão maior está sobre as canadenses, que venceram as galesas por apenas 13 x 00, enquanto as neozelandesas fizeram 44 x 12 sobre o mesmo oponente. Para agravar, a perda do bônus contra Gales faz com que o Canadá não possa perder sem ao menos somar um bônus, já que hoje as Canucks são apenas as segundas melhores segundas colocadas, com campanha inferior à dos Estados Unidos.

Nas estatísticas ofensivas, a Nova Zelândia levam vantagem, com um ataque mais positivo, mas o Canadá chega à segunda jornada simplesmente sem ter levado um único ponto, com a melhor defesa da competição. O duelo ainda reserva um grande confronto entre duas das melhores do mundo, a artilheira do torneio Magali Harvey, do Canadá, contra a maior anotadora de tries, Portia Woodman, da Nova Zelândia.

No Grupo B, a Inglaterra, melhor seleção do mundo (atual campeão e número 1 do Ranking), é o time a ser batido e vem fazendo uma irrepreensível campanha, sendo a equipe que mais metros ganhou no torneio até aqui, após vitórias contundentes sobre italianas e espanholas. Porém, os Estados Unidos não ficam atrás e também somaram vitórias bonificadas sobre os mesmos oponentes – e Red Roses e Eagles ainda fizeram com que Espanha e Itália sejam no momento os times que mais tackles tiveram que dar na competição. Os EUA não estavam entre as favoritas maiores, mas até aqui estão sendo perfeitas e poderão avançar mesmo com derrota, já que os 10 pontos conquistados dão uma tranquilidade maior às estadunidenses. Agora, o desafio é vencerem a Inglaterra pela primeira vez desde a final da Copa do Mundo de 1991. Baita tabu.

Por fim, a dona da casa, a Irlanda, quarta colocada do último Mundial e quinta do Ranking, encarará a velha conhecida França, terceira colocada da Copa do Mundo de 2014 e quarta do Ranking. Os dois times vem fazendo nos últimos anos grandes duelos, sendo que neste ano, no Six Nations, a Irlanda bateu a França por 13 x 10 em Dublin, em uma partidaça. Porém, apesar de ter a torcida a seu favor, a situação é contrária à Irlanda. Nas duas primeiras rodadas, a França foi absolutamente convincente contra Japão e Austrália, atropelando os dois oponentes, ao passo que a Irlanda flertou com derrota diante das mesmas equipes e venceu no sufoco, sem conseguir bônus. A Irlanda tem muito a temer diante do poderoso pack francês, mas as verdes passarão a borracha no desempenho recente, afinal, conhecem bem a adversária. Já as Bleues terão a tranquilidade de que, com 10 pontos na conta e um saldo tremendo, até mesmo uma derrota poderá assegurar sua classificação.

Quinta-feira, dia 17 de agosto

*Horários de Brasília

08h00 – Canadá x Nova Zelândia, no Billings Park, Dublin – Grupo A

Histórico: 12 jogos e 12 vitórias da Nova Zelândia. Último jogo: Nova Zelândia 28 x 16 Canadá, em 2017 (amistoso);

10h30 – Inglaterra x Estados Unidos, no Billings Park, Dublin – Grupo B

Histórico: 15 jogos, 14 vitórias da Inglaterra e 1 vitória dos Estados Unidos. Último jogo: Inglaterra 39 x 13 Estados Unidos, em 2016 (Women’s Super Series);

10h45 – Itália x Espanha, no UCD Bowl, Dublin – Grupo B

Histórico: 11 jogos, 9 vitórias da Espanha e 2 vitórias da Itália. Último jogo: Espanha 38 x 07 Espanha, em 2014 (Copa do Mundo Feminina);

13h00 – Austrália x Japão, no Billings Park, Dublin – Grupo C

Histórico: nunca se enfrentaram;

13h15 – Gales x Hong Kong, no UCD Bowl, Dublin – Grupo A

Histórico: nunca se enfrentaram;

15h45 – França x Irlanda, no UCD Bowl, Dublin – Grupo C

Histórico: 25 jogos, 21 vitórias da França, 3 vitórias da Irlanda e 1 empate. Último jogo: Irlanda 13 x 10 França, em 2017 (Six Nations);

Seleção Jogos Pontos Grupo A Nova Zelândia 2 10 Canadá 2 9 Gales 2 0 Hong Kong 2 0 Grupo B Inglaterra 2 10 Estados Unidos 2 10 Itália 2 0 Espanha 2 0 Grupo C França 2 10 Irlanda 2 8 Austrália 2 1 Japão 2 0