ARTIGO COM VÍDEOS – Faltam apenas três rodadas para o fim da temporada regular do Top 14, com muita coisa ainda por ser decidida. Na parte de cima o Montpellier (1º) segue absoluto atropelando em casa a boa equipe do La Rochelle (6º), seguido de perto pelo Racing (2º) que, classificado na Copa Europeia e jogando em Paris, venceu o Toulon (4º) e ao que tudo indica deve ficar com uma vaga direto para a semifinal. Na parte de baixo o rebaixamento parecesse cada vez mais próximo para Oyonnax (14º) e Brive (13º), que na próxima rodada fazem o duelo dos desesperados.

As finais são sempre imprevisíveis e dos seis classificados qualquer um pode ser campeão, mas é inegável que na primeira fase da competição o Montpellier não tem adversário a altura, os comandados de Jacke White atropelaram, jogando em casa, a equipe do La Rochelle por 40 a 24 jogando o melhor rugby da competição. Foram 6 tries, com o australiano Jesse Mogg marcando 2



O Outro destaque fica por conta do Racing, a equipe classificada para as semifinais da Copa Europeia, segue invicta na sua nova casa a “U” Arena, batendo o Toulon por 17 a 13 em uma partida muito disputada, com Vakatawa cravando os 2 tries do Racing, ao passo que Fekitoa fazendo o try do Toulon. Do lado dos visitantes fica o arrependimento de não ter chutado mais para os paus, buscando sempre o try que não veio.



Se as primeiras posições parecem decididas a luta por uma das vagas remanescentes nas finais ainda está longe de acabar. O Castres (8º), que parecia fora do jogo, fez seu retorno aos holofotes batendo, em casa, o Toulouse (3º) por 28 a 23. A partida, disputada sob um vendável, foi uma das mais loucas da temporada, jogando contra o vento na primeira etapa na os donos da casa foram para o vestiário perdendo por 23 a 8, apenas para virar a partida na segunda etapa quando jogaram com condições mais favoráveis. Dumora fez 2 tries e Alex Tulou também deixou o seu para o Castres.



A outra equipe que voltou a sonhar foi o Lyon (7º), que bateu fora de casa o desesperado Brive (13º) por 27 a 25, em um jogo decidido apenas nos minutos finais, com try do scrum-half Couilloud aos 77′. Se a derrota mantém os visitantes vivos na competição é desastrosa para os donos da casa, que se afundam na zona de rebaixamento e podem cair já na próxima rodada.



A grande derrotada do fim de semana foi o Pau (5º), a equipe viajou para a terra dos vinhos enfrentar o Bordeaux (9º), que comemorava o centésimo jogo do scrum-half Baptiste Serin e jogava apenas para cumprir tabela. A equipe do interior precisava da vitória para subir ainda mais na tabela, mas uma partida ruim, com muitos erros de passe, permitiu ao Bordeaux vencer por 19 a 18, para alegria de sua torcida.



Na parte de baixo da tabela a rodada contou com dois confrontos interessantes. O Stade Français (12º) fez a lição de casa e atropelou a equipe do Clermont (10º) por 50 a 13, garantindo um ponto bônus que pode ser crucial na luta contra o rebaixamento. Forma 4 tries só no segundo tempo avassalador, com Bonfils, Coville, Zhavnia e Vuidravuwalu. O Clermont, se não termina a competição ameaçado, encerra uma temporada melancólica acumulando decepções, principalmente na segunda metade da temporada, e sem disputar nenhum título, muito pouco para o atual campeão francês.



No duelo dos desesperados do Agen (11º), jogando em casa, levou a melhor sobre o Oyonnax(14º), vencendo por 36 a 21 em um partida tecnicamente muito fraca, mas que deve garantir os donos da casa na primeira divisão na próxima temporada.



Montauban se garante na semifinal da Pro D2

Na segunda divisão francesa, os dois semifinalistas já foram definidos. Mesmo com a derrota para o Mont de Marsan, o Perpignan carimbou sua vaga antecipada, ao passo que o Montauban também selou sua vaga ao vencer o rebaixado Dax. Grenoble, Mont de Marsan, Béziers e Biarritz jogarão a repescagem pelas outras duas vagas nas semifinais, com a próxima e última rodada da temporada regular ainda necessária para os duelos serem conhecidos.







Top 14 – Campeonato Francês 2017-18

Castres 28 x 23 Toulouse

Stade Français 50 x 13 Clermont

Bordeaux 19 x 18 Pau

Brive 25 x 27 Lyon

Agen 36 x 21 Oyonnax

Montpellier 40 x 24 La Rochelle

Racing 17 x 13 Toulon

Clube Cidade Jogos Pontos Montpellier Montpellier 23 76 Racing Paris 23 70 Toulouse Toulouse 23 66 Toulon Toulon 23 64 Pau Pau 23 62 La Rochelle La Rochelle 23 61 Lyon Lyon 23 61 Castres Castres 23 60 Bordeaux-Bègles Bordeaux 23 47 Clermont Clermont-Ferrand 23 45 Agen Agen 23 38 Stade Français Paris 23 38 Brive Brive 23 32 Oyonnax Oyonnax 23 30

- Vitória com 3 ou mais tries de diferença = 5 pontos;

- Vitória com menos de 3 tries de diferença = 4 pontos;

- Empate = 2 pontos;

- Derrota por 5 pontos ou menos pontos = 1 ponto;

- Derrota por mais 6 pontos ou mais = 0 pontos;



- 1º e 2º lugares = classificação direta às Semifinais e à Champions Cup;

- 3º ao 6º lugares = classificação à Repescagem para as Semifinais e à Champions Cup;

- 13º lugar = Repescagem contra o Rebaixamento

- 14º lugar = Rebaixamento direto



Pro D2 – 2ª Divisão do Campeonato Francês 2017-18

Mont de Marsan 23 x 18 Perpignan

Grenoble 46 x 23 Aurillac

Massy 31 x 24 Biarritz

Bayonne 23 x 22 Colomiers

Vannes 50 x 28 Narbonne

Nevers 34 x 19 Angoulême

Carcassonne 19 x 38 Béziers

Montauban 30 x 20 Dax

Clube Cidade Jogos Pontos Perpignan Perpignan 29 92 Montauban Montauban 29 92 Grenoble Grenoble 29 84 Mont-de-Marsan Mont-de-Marsan 29 83 Béziers Béziers 29 79 Biarritz Biarritz 29 75 Nevers Nevers 29 69 Bayonne Bayonne 29 68 Colomiers Colomiers 29 64 Vannes Vannes 29 62 Massy Massy (Paris) 29 59 Angoulême Soyaux-Angoulême 29 59 Aurillac Aurillac 29 56 Carcassonne Carcassonne 29 53 Dax Dax 29 42 Narbonne Narbonne 29 31

- Vitória com 3 ou mais tries de diferença = 5 pontos;

- Vitória com menos de 3 tries de diferença = 4 pontos;

- Empate = 2 pontos;

- Derrota por 5 pontos ou menos pontos = 1 ponto;

- Derrota por mais 6 pontos ou mais = 0 pontos;

- 1º e 2º lugares: classificação direta às Semifinais;

- 3º ao 6º lugares: classificação à Repescagem para as Semifinais;

- 15º e 16º lugares: rebaixamento





Escrito por: Diego Gutierrez