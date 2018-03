ARTIGO COM VÍDEOS – A França conquistou um honroso terceiro lugar no Six Nations, enquanto a versão juvenil dos Bleus ficou com o título da competição, mostrando que o rugby francês talvez tenha uma luz no final do túnel. Enquanto isso, o Top 14 teve mais uma rodada emocionante, com o líder Montpellier caindo em contra o Toulouse e permitindo que o vice Racing, ao vencer clássico de Paris, encostasse na briga pelo primeiro lugar, enquanto empurra o Stade Français para cada vez mais perto da zona de rebaixamento.

O Toulouse se recuperou da derrota em casa na rodada passada, fazendo um excelente jogo diante do líder Montpellier, vencendo por 22 a 14. Depois de um primeiro tempo morno, que terminou em 7 a 7 os maiores campeões franceses voltaram do intervalo com outra proposta de jogo, conseguindo envolver a equipe visitante e dominando a partida. François Cros e Zack Holmes marcaram os tries do segundo tempo que garantiram o triunfo dos rubronegros.



O grande beneficiado da derrota do Montpellier foi o Racing (2º), a equipe venceu o grande clássico de Paris, o mais antigo do rugby francês, diante do Stade Français (12º) por 28 a 22 e segue pressionando o líder. Teddy Thomas foi o nome do jogo com 2 tries pelo Racing, enquanto o try da vitória saiu com Marc Andreu aos 71′. Esse foi o primeiro dérbi na nova U Arena do Racing, enquanto o Stade Français inovou usando uma camisa diferente (em tom entre verde e amarelo). Na partida, Dan Carter sofreu uma lesão de pescoço em incidente com o georgiano Zhvania.





Os resultados da rodada embolam ainda mais a competição com oito equipes disputando as seis vagas para as finais. O La Rochelle (6º) recebeu o adversário direto na luta pela classificação o Lyon (7º) vencendo por 19 a 15. Os atlânticos reencontraram o seu rugby, jogando de maneira eficiente, apesar da chuva e envolvendo o adversário. Veivuke fez o único try do La Rochelle, que garantiu o triunfo pelos pés de Bales.



O Castres (8º) fez a lição de casa e conquistou uma boa vitória diante do agora lanterna Brive (14º) por 38 a 28, agravando a situação dos alvinegros. Foram 4 tries para o Brive e 3 para o Castres, mas o Brive cedeu mais penais e pagou caro pelos pés de Urdapilleta.



O fim de semana foi de redenção para muitas das equipes lutando para não jogar a segunda divisão. O Bordeaux (10º) depois de cinco derrotas seguidas venceu, fora de casa, o clássico regional diante do Agen (11º) por 15 a 10.



Enquanto isso, o Clermont (9º) bateu em casa o Pau (5º) por 38 a 14, engatando a terceira vitória seguida e voltando a sonhar, timidamente, com uma vaga nas finais. Tries de Betham, Penaud, Yato e Strettle, além de um penal try, para os amarelos.



O zebra da rodada fica por conta do Oyonnax (13º) que bateu em casa os milionários do Toulon (4º) por 29 a 26 em uma partida eletrizante com direito a try no ultimo minuto dos donos da casa. O try da vitória saiu no apagar das luzes com Sykes. A vitória é a quarta seguida do Oyonnax que começa a avaliar seriamente as chances de ficar na primeira divisão na próxima temporada.



Narbonne rebaixado na segundona

A segunda divisão, a Pro D2, tem somente mais 3 rodadas pela frente e já conta com 3 times matematicamente garantidos no mata-mata e com um time já rebaixado. O rebaixado é o Narbonne, que foi atropelado por 52 x 17 pelo Carcassonne, o qual se livrou de vez do risco de descenso.



O líder e já classificado Perpignan perdeu por 19 x 10 para o Massy e viu sua diferença cair para o vice Montauban, que empatou com o Béziers. Já o terceiro colocado Mont de Marsan assegurou sua passagem ao mata-mata com derrota bonificada, caindo em casa diante do quarto colocado Grenoble, que agora está a 1 ponto de também se garantir matematicamente. 19 x 13 no placar.









Top 14 – Campeonato Francês 2017-18

- Continua depois da publicidade -

Racing 28 x 22 Stade Français

Agen 10 x 15 Bordeaux

La Rochelle 19 x 15 Lyon

Oyonnax 29 x 26 Toulon

Clermont 38 x 14 Pau

Castres 37 x 28 Brive

Toulouse 22 x 14 Montpellier

Clube Cidade Jogos Pontos Montpellier Montpellier 21 66 Racing Paris 21 62 Toulouse Toulouse 21 61 Toulon Toulon 21 58 Pau Pau 21 56 La Rochelle La Rochelle 21 56 Lyon Lyon 21 56 Castres Castres 21 56 Clermont Clermont-Ferrand 21 45 Bordeaux-Bègles Bordeaux 21 43 Agen Agen 21 32 Stade Français Paris 21 32 Oyonnax Oyonnax 21 30 Brive Brive 21 27

- Vitória com 3 ou mais tries de diferença = 5 pontos;

- Vitória com menos de 3 tries de diferença = 4 pontos;

- Empate = 2 pontos;

- Derrota por 5 pontos ou menos pontos = 1 ponto;

- Derrota por mais 6 pontos ou mais = 0 pontos;



- 1º e 2º lugares = classificação direta às Semifinais e à Champions Cup;

- 3º ao 6º lugares = classificação à Repescagem para as Semifinais e à Champions Cup;

- 13º lugar = Repescagem contra o Rebaixamento

- 14º lugar = Rebaixamento direto



Pro D2 – 2ª Divisão do Campeonato Francês 2017-18

Angoulême 19 x 06 Bayonne

Massy 19 x 11 Perpignan

Carcassonne 52 x 17 Narbonne

Biarritz 38 x 16 Aurillac

Nevers 30 x 13 Dax

Vannes 37 x 00 Colomiers

Béziers 12 x 12 Montauban

Mont de Marsan 13 x 19 Grenoble

Clube Cidade Jogos Pontos Perpignan Perpignan 27 86 Montauban Montauban 27 84 Mont-de-Marsan Mont-de-Marsan 27 78 Grenoble Grenoble 27 75 Biarritz Biarritz 27 74 Béziers Béziers 27 71 Nevers Nevers 27 60 Bayonne Bayonne 27 60 Colomiers Colomiers 27 59 Angoulême Soyaux-Angoulême 27 59 Vannes Vannes 27 56 Massy Massy (Paris) 27 56 Carcassonne Carcassonne 27 53 Aurillac Aurillac 27 52 Dax Dax 27 42 Narbonne Narbonne 27 31

- Vitória com 3 ou mais tries de diferença = 5 pontos;

- Vitória com menos de 3 tries de diferença = 4 pontos;

- Empate = 2 pontos;

- Derrota por 5 pontos ou menos pontos = 1 ponto;

- Derrota por mais 6 pontos ou mais = 0 pontos;

- 1º e 2º lugares: classificação direta às Semifinais;

- 3º ao 6º lugares: classificação à Repescagem para as Semifinais;

- 15º e 16º lugares: rebaixamento





Escrito por: Diego Gutierrez