ARTIGO COM VÍDEO – Restam somente mais duas rodadas para o fim da temporada regular da Major League Rugby, a liga profissional dos Estados Unidos, e dois times já se garantiram matematicamente nas semifinais: Glendale Raptors e Seattle Seawolves.

Os Raptors assumiram a liderança da competição graças a uma vitória bonificada em casa diante do lanterna Houston SaberCats por 37 x 24, com a equipe do Colorado marcando 5 tries, incluindo um hat-trick (3 tries) do ponta (que acelerou!) Harley Davidson. Glendale ainda se beneficiou de uma vitória sem bônus do então líder Seattle Seawolves sobre o Austin Elite, 20 x 19 apertados, que privaram os verdes de permanecerem no topo, mas que foi o bastante para assegurar matematicamente a classificação. Raptors e Seawolves duelarão na próxima semana pelo primeiro lugar.

Enquanto isso, o San Diego Legion se firmou no G4 derrotando fora de casa o New Orleans Gold. A briga pelas semifinais segue em aberto, com o terceiro colocando Austin somando apenas 8 pontos a mais que o lanterna Houston. San Diego se aproveitou da folga do agora quinto colocado Utah Warriors.





Major League Rugby – Liga profissional dos Estados Unidos

Austin Elite 19 x 20 Seattle Seawolves

New Orleans Gold 22 x 39 San Diego Legion

Glendale Raptors 37 x 24 Houston SaberCats

Time Cidade Jogos Pontos Glendale Raptors Glendale (Denver) 6 29 Seattle Sunwolves Seattle 7 29 Austin Elite Austin 7 18 San Diego Legion San Diego 6 16 Utah Warriors Salt Lake City 6 15 New Orleans Gold New Orleans 7 12 Houston SaberCats Houston 7 10

Próxima rodada

Dia 16/06 – Utah Warriors x New Orleans Gold

Dia 16/06 – Glendale Raptors x Seattle Seawolves

Dia 17/06 – San Diego Legion x Austin Elite