O fim de semana foi de ação nos Estados Unidos, com a terceira rodada da Major League Rugby, a nova liga profissional do país. Mais uma vez, os jogos não desapontaram, com jogos recheados de tries.

O Glendale Raptors, do Colorado, é o único time invicto até o momento, ao vencer o dérbi das Montanhas Rochosas contra o Utah Warriors, na estreia dos Warriors em casa, por 36 x 29, nos 3 decisivos tries nos 15 minutos derradeiros, de Dahl, Campbell e Kruse.

O vice líder é o San Diego Legion, que triunfou em casa batendo o Houston SaberCats por 35 x 32, em um jogão decidido no apagar das luzes com try de Purpura para o Legion.

Já o Austin Elite venceu com mais folga o New Orleans Gold por 30 x 17, com Hodson e Germishuys fazendo 2 tries cada.

Major League Rugby – Liga profissional dos Estados Unidos

Austin Elite 30 x 17 New Orleans Gold

San Diego Legion 35 x 32 Houston SaberCats

Utah Warriors 29 x 36 Glendale Raptors

Time Cidade Jogos Pontos Glendale Raptors Glendale (Denver) 3 14 San Diego Legion San Diego 3 10 Houston SaberCats Houston 2 7 Austin Elite Austin 3 7 Seattle Sunwolves Seattle 2 6 New Orleans Gold New Orleans 2 5 Utah Warriors Salt Lake City 2 3

4ª rodada

Dia 11/05 – Utah Warriors x Austin Elite

Dia 12/05 – New Orleans Gold x Seattle Seawolves

Dia 13/05 – Glendale Raptors x San Diego Legion

Melhores tries da 2ª rodada