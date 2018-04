ARTIGO COM VÍDEOS – O Super Rugby vive uma briga acirrada pela liderança, com nada menos que 4 equipes agora separadas por 1 ponto. Os Rebels seguem líderes, mas permitiram que os Hurricanes encostassem na disputa caindo em casa para os neozelandeses, ao passo que os Lions perderam a chance de reassumirem a ponta serem derrotados em casa pelos Crusaders, que também encostaram de vez na disputa.

A viagem dos Hurricanes a Melbourne foi feliz, apesar de um duro primeiro tempo. Ben Lam roubou a cena com nada menos que 4 tries para os visitantes, incluindo o primeiro do jogo, que foi logo respondido por Matt Philip, autor do try solitário dos Rebels. Lam fez o segundo ainda na primeira etapa, enquanto Beauden Barrett fez o terceiro antes do intervalo. Na segunda etapa, Gareth Evans e Laumape deixaram a situação kiwi mais confortável com mais 2 tries e Lam marcou os dois últimos. 50 x 19 indiscutíveis, em jogo que os Rebels acertaram apenas 68% de seus tackles.



Jogando em casa, os Lions perseguiam a liderança do Super Rugby e fizeram um sólido primeiro tempo, levando a partida ao intervalo vencendo por 5 x 0, com try de Tambwe. Mas, os Crusaders reagiram no segundo tempo com uma blitz de dois tries em sequência, de Sam Whitelock e Sam Goodhue, que asseguraram o triunfo. No fim, Jantjes chutou penal importante para dar o bônus defensivo aos Lions. 14 x 08.



Os Chiefs já ocupam o quinto lugar geral após vencerem duelo direto da parte de cima da tabela contra os Highlanders, no dérbi neozelandês da vez. Naholo deu o primeiro try aos Highlanders, recebendo chute cruzado. Mas, antes do intervalo, os Chiefs se puseram na frente com try de Alaimalo, depois de McKenzie chutar cruzado para Pulu dar assistência malabarista. No segundo tempo, Nathan Harris ampliou a vantagem dos donos da casa, mas os visitantes chegaram a virar o placar com tries de Tevita Li e Tomkinson. Porém, a vantagem durou pouco, com Sean Wainui, aos 68′, finalizando na ponta o try do triunfo do time de Waikato. 27 x 22.



Em Canberra, sábado foi dia de clássico australiano com os Brumbies recebendo os Waratahs. E a balança de forças no rugby aussie mudou mesmo, com os Waratahs conseguindo importante vitória por 24 x 17. Taliauli fez o primeiro try do jogo e foi dos Brumbies, mas o time de Sydney reagiu com Naiyaravoro marcando o try da virada antes do intervalo e com ele próprio abrindo a vantagem no comecinho do segundo tempo. Hawera e Foley trocaram penais ainda, mas Foley, aos 77′, chutou os 3 pontos decisivos para os Waratahs.



Na África do Sul também teve clássico no sábado, com Pretória vivendo o superclássico nacional entre Bulls e Stormers. E o jogo não desapontou, com os Stormers tendo mais volume de jogo, mas com os Bulls sendo mais clínicos e contando com o hooker Adriaan Strauss em dia inspirado. O camisa 2 marcou os 2 primeiros tries do jogo logo no início, ambos em mauls após laterais, enquanto Kotze fez o terceiro após mágico offload de Pollard. Mas o time do Cabo reagiu antes do intervalo com De Klerk e De Allende cruzando o in-goal para colocarem os Stormers na cola, perdendo por apenas 19 x 18. Contudo, Strauss completou seu hat-trick logo após o intervalo, roubando lateral e aproveitando o amarelo a Piet-Steph Du Toit, que reduziu os visitantes a 14 homens. Aos 66′, Kolisi daria esperanças aos Stormers com o terceiro tyr, mas a resposta dos Bulls foi rápida com Jesse Kriel liquidando a fatura com o try dos 33 x 23.



Por fim, os Sharks conseguiram uma grande vitória para o rugby sul-africanos sobre os neozelandeses dos Blues, fora de casa. Chuva de tries em Auckland, com os Sharks emergindo vitoriosos por 63 x 40, em duelo de 6 tries para cada lado. Robert Du Preez ainda arrematou 6 penais para os sul-africanos, punindo a indisciplina dos Blues.



Jaguares, Sunwolves e Reds folgaram na rodada. No próximo sábado, os Jaguares receberão na Argentina os Crusaders, ao passo que os Lions farão clássico sul-africanos com os Stormers.

Super Rugby

Chiefs 27 x 22 Highlanders

Rebels 19 x 50 Hurricanes

Blues 40 x 63 Sharks

Brumbies 17 x 24 Waratahs

Bulls 33 x 23 Stormers

Lions 08 x 14 Crusaders

Equipe Conferência País Cidade Jogos Pontos Rebels Austrália/Japão Austrália Melbourne 6 20 Lions África do Sul/Argentina África do Sul Joanesburgo 7 20 Hurricanes Nova Zelândia Nova Zelândia Wellington 5 19 Crusaders Nova Zelândia Nova Zelândia Christchurch 6 19 Chiefs Nova Zelândia Nova Zelândia Hamilton 5 17 Waratahs Austrália/Japão Austrália Sydney 5 14 Highlanders Nova Zelândia Nova Zelândia Dunedin 5 14 Reds Austrália/Japão Austrália Brisbane 5 13 Stormers África do Sul/Argentina África do Sul Cidade do Cabo 7 13 Sharks África do Sul/Argentina África do Sul Durban 6 13 Brumbies Austrália/Japão Austrália Canberra 5 9 Bulls África do Sul/Argentina África do Sul Pretória 6 9 Jaguares África do Sul/Argentina Argentina Buenos Aires 6 8 Blues Nova Zelândia Nova Zelândia Auckland 5 6 Sunwolves Austrália/Japão Japão Tóquio 5 2

- Vitória = 4 pontos;

– Empate = 2 pontos;

– Derrota = 0 pontos;

– Vencer marcando 3 ou mais tries que o oponente = 1 ponto extra;

– Perder por diferença de 7 pontos ou menos = 1 ponto extra;



- Classificam-se às quartas de final o 1º colocado de cada uma das 3 conferências + os 5 melhores da classificação geral;