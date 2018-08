ARTIGO COM VÍDEO – Ninguém tem mais títulos no Super Rugby que os Crusaders! Neste sábado, o time da Ilha do Sul da Nova Zelândia conquistou a liga do Hemisfério Sul pela 9ª vez em sua história, a segunda vez consecutiva, chegando à incrível marca de ter o triplo de títulos do segundo maior campeão – Blues e Bulls. A marca foi obtida em casa, em Christchurch, com os Crusaders derrotando novamente os Lions, da África do Sul, no segundo ano seguido.

O início da final foi de domínio inicial dos Lions, que tiveram 13 minutos de controle, mas só somaram pontos com um penal chutado por Jantjies, logo respondido na mesma moeda por Mo’unga. 3 x 3. Em questão de pouco tempo, a deficiência defensiva dos Lions ficou clara, com Mo’unga armando passe longo aos 19′ para Tamanivalu atropelar na ponta e cravar o primeiro try dos Crusaders.

Os Lions voltaram a ter mais posse de bola e jogaram suas fichas nas laterais – arma da equipe. Contudo, os Crusaders já esperavam a estratégia e foram brilhantes segurando os ataques do oponente. Aos 33′, os sul-africanos foram punidos pela falta de efetividade e os neozelandeses logo capitalizaram com penal chutado por Mo’unga e, na sequência, o mesmo Mo’unga criou o ataque se infiltrando na defesa sul-africana, com a jogada sendo trabalhada até Havili marcar o try na ponta.

Antes do intervalo, os Lions tiveram mais chances de marcarem, pressionando nas 22 com seus avançados e parando na perfeita defesa rubronegra. A alternativa que sobrou para os sul-africanos foi um penal para Jantjes levar o duelo ao intervalo em Crusaders 20 x 06, apesar dos 65% de posse de bola dos visitantes.

A segunda etapa começou com penal por ansiedade dos Lions, que deu a Mo’unga novo penal para ampliar a vantagem para 23 x 06. Porém, os Lions voltaram melhores, pressionaram longamente e Jantjies quase conseguiu o try, esticando-se após uma série de fases, mas ficando a milímetros de conseguir tocar a linha. Ainda assim, o volume de jogo seguiu favorecendo os visitantes e o try merecidamente saiu, com Cyle Brink quebrando tackle no meio e disparando para o in-goal. Jogo aberto, 23 x 13!

Os sul-africanos lançaram mão de sua arma para o segundo tempo, Aphiwe Dyantyi, que já entrou com ações positivas. A chance de penal logo veio aos 59′, mas Skosan tentou e errou. E quem não faz, leva. Os Crusaders garantiram a posse de bola, fizeram as fases e o offload de Matt Todd encontrou Drummond, que acabara de entrar na equipe, para marcar o try crucial do jogo.

Os visitantes não desistiram e seguiram apostando no seu jogo de contato, sobretudo nos laterais, que mesmo não funcionando como os Lions gostariam, ainda apresentavam boas alternativas. E, aos 68′, Malcolm Marx rompeu na força a defesa adversária para cravar um try de esperança para os sul-africanos. No entanto, a luz no fim do túnel logo se apagou, com uma jogada veloz, com offload e fases certeiras para Scott Barrett marcar o try do triunfo de 30 x 18 dos ‘Saders, que naquela altura jogavam com um homem a menos com amarelo de Ryan Crotty. Inconsequente. O placar seguiu inalterado, com os Crusaders fazendo a festa com a torcida, que não vê seu time perder em Christchurch desde 2016.

Primeira vez desde o Chiefs em 2012 e 2013 que uma equipe vence o Super Rugby em dois anos seguidos, com os Crusaders mantendo a hegemonia da Nova Zelândia, que não fica sem o título do Super Rugby desde 2014. E nada menos que três vice campeonatos seguidos para os Lions – 2016, 2017 e 2018. Uma marca indesejável para o time de Joanesburgo. E para o rugby sul-africano, que não vê um time seu vencendo o Super Rugby desde 2010.



30 18

Crusaders 30 x 18 Lions, em Christchurch

Árbitro: Angus Gardner (Austrália) / *Hora de Brasília

Crusaders

Tries: Tamanivalu, Havili, Drummond e Barrett

Conversões: Mo’unga (4)

Penais: Mo’unga (3)

15 David Havili, 14 Seta Tamanivalu, 13 Jack Goodhue, 12 Ryan Crotty, 11 George Bridge, 10 Richie Mo’unga, 9 Bryn Hall, 8 Kieran Read, 7 Matt Todd, 6 Heiden Bedwell-Curtis, 5 Sam Whitelock (c), 4 Scott Barrett, 3 Owen Franks, 2 Codie Taylor, 1 Joe Moody;

Suplentes: 16 Sam Anderson-Heather, 17 Tim Perry, 18 Michael Alaalatoa, 19 Luke Romano, 20 Pete Samu, 21 Mitchell Drummond, 22 Mitchell Hunt, 23 Braydon Ennor;

Lions

Tries: Brink e Marx

Conversão: Jantjies (1)

Penais: Jantjies (2)

15 Andries Coetzee, 14 Ruan Combrinck, 13 Lionel Mapoe, 12 Harold Vorster, 11 Courtnall Skosan, 10 Elton Jantjies, 9 Ross Cronje, 8 Warren Whiteley (c), 7 Cyle Brink, 6 Kwagga Smith, 5 Franco Mostert, 4 Marvin Orie, 3 Ruan Dreyer, 2 Malcolm Marx, 1 Jacques van Rooyen;

Suplentes: 16 Corne Fourie, 17 Dylan Smith, 18 Johannes Jonker, 19 Lourens Erasmus, 20 Marnus Schoeman, 21 Dillon Smit, 22 Aphiwe Dyantyi, 23 Howard Mnisi;