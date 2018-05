Romênia e Espanha foram punidas com perda de pontos nas Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2019 por uso de atletas irregulares e essa punição tirou a vaga direta da Romênia no Mundial e a vaga espanhola na Repescagem, com a Rússia herdando a vaga direto no Mundial e a Alemanha na Repescagem. Se você não lembra da história, clique aqui.

Romenos e espanhóis, no entanto, não deixaram de exercer direito a defesa e entraram com recursos, confirmados nesta terça. A Espanha ainda pede que o jogo contra a Bélgica – polêmico pela escala e atuação de árbitro romeno – seja refeita.