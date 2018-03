ARTIGO COM VÍDEOS – O Six Nations não teve rodada neste fim de semana, mas o Rugby Europe Championship (o “Six Nations B”) voltou, com sua 3ª rodada.

A Geórgia defendeu sua liderança com uma vitória suada sobre a boa Espanha por 23 x 10, diante de 30 mil torcedores na capital georgiana Tbilisi. Os espanhóis “venderam caro” a derrota, cedendo tries somente no segundo tempo, com um penal try decisivo aos 54′ para os Lelos.



A derrota tirou a Espanha da segunda colocação do Championship. Isso porque a Romênia fez sua parte e derrotou a Rússia em jogo decisivo em solo romeno, 25 x 15. Um penal try logo aos 6′ abriu caminho para os Carvalhos, mas os Ursos responderam com try de Gerasimov aos 30′. Shennan fez o segundo try romeno aos 49′, mas os romenos responderam de novo, com Gaisin aos 69′. Somente nos 10 minutos finais os romenos asseguraram o triunfo, com tries de Kinikinilau e Căpățână.



A vitória da Romênia também valeu pelas Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2019 e tirou as chances da Rússia se classificar. Porém, os romenos têm somente mais 1 jogo válido pelas Eliminatórias, enquanto a Espanha tem mais 2 partidas e tem ainda tudo para garantir a vaga direta. O jogo dos espanhóis na Geórgia não valia pelas Eliminatórias.

Já na parte de baixo da tabela, a Bélgica, lanterna do Championship 2018, recebeu a Alemanha, ainda desfalcada de vários atletas importantes, pela crise vivida pela federação local. Com isso, os belgas falaram alto e conseguiram um resultado imenso, vencendo por 69 x 15. O resultado colocou a Alemanha em posição delicada na luta contra o último lugar do Championship, já que o último colocado terá que jogar uma repescagem contra o rebaixamento.

Ainda rolou partida pelo Rugby Europe Trophy, o “Six Nations C”, com um atropelo incrível da Holanda sobre a Polônia – vice líder contra terceira colocada – por 71 x 30. Portugal ainda é líder do Trophy.

Rugby Europe Championship – “Six Nations B” / Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2019

23 10

Geórgia 23 x 10 Espanha, em Tbilisi

Árbitro: Ian Davies (Gales)

25 15

Romênia 25 x 15 Rússia, em Cluj

Árbitro: Alexandre Ruiz (França)

69 15

Bélgica 69 x 15 Alemanha, em Bruxelas

Árbitro: Sean Gallagher (Irlanda)

Seleção Jogos Championship 2018 Pontos Championship 2018 Jogos Eliminatórias 2017-2018 Pontos Eliminatórias 2017-2018 Geórgia* 2 14 - - Romênia 3 9 7 24 Espanha 3 8 6 21 Rússia 3 6 7 15 Alemanha 3 0 6 8 Bélgica 3 5 7 7 *Não disputa as Eliminatórias

- Vitória com 3 ou mais tries de diferença = 5 pontos;

- Vitória com menos de 3 tries de diferença = 4 pontos;

- Empate = 2 pontos;

- Derrota por 5 pontos ou menos pontos = 1 ponto; -

_______

- Último colocado em 2018 = Disputa de Repescagem contra o Rebaixamento contra o campeão do Rugby Europe Trophy;

_______

ELIMINATÓRIAS PARA A COPA DO MUNDO DE 2019

- Somatória dos torneios de 2017 e 2018;

- Geórgia já está classificada para a Copa do Mundo de 2019 e seus jogos não valem pelas Eliminatórias;

- Melhor equipe de 2017-2018, excluindo a Geórgia, garante vaga na Copa do Mundo de 2019;

- Segunda melhor equipe garante vaga na Repescagem Europeia;

Rugby Europe Trophy – “Six Nations C”

71 30

Holanda 71 x 30 Polônia, em Amsterdã – Rugby Europe Trophy

Árbitro: Ludovic Cayre (França)

Seleção Jogos Pontos Portugal 3 14 Holanda 4 14 Polônia 3 5 República Tcheca 2 4 Suíça 3 4 Moldávia 3 1

- Vitória com 3 ou mais tries de diferença = 5 pontos;

- Vitória com menos de 3 tries de diferença = 4 pontos;

- Empate = 2 pontos;

- Derrota por 5 pontos ou menos pontos = 1 ponto



- Campeão - classificado à Repescagem de Promoção contra o último colocado do Rugby Europe Championship (1ª divisão);

- Último colocado - Rebaixado à Conference 1 (3ª divisão);