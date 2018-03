ARTIGO COM VÍDEOS – O fim de semana foi de decisões no rugby europeu para além do Six Nations. O Rugby Europe Championship (o “Six Nations B”) e seus jogos válidos pelas Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2019 foram destaques também.

Espanha e Romênia disputam ponto a ponto a vaga direta da Europa para a Copa do Mundo de 2019. E ambos cumpriram com seus papeis nesta rodada. No sábado, os romenos fizeram seu último jogo pelas Eliminatórias e mantiveram a liderança derrotando tranquilamente a Bélgica por 62 x 12. Mas, no domingo, a Espanha também venceu bem, aplicando 84 x 10 sobre a combalida Alemanha. No próximo domingo, a Espanha fará seu último jogo pelas Eliminatórias, fora de casa contra a Bélgica, e se vencer estará garantida no Mundial 2019.





No outro jogo da jornada pelo Rugby Europe Championship, a Rússia recebeu a Geórgia para o grande clássico regional, que não valia pontos para as Eliminatórias. E os georgianos defenderam com sucesso a liderança do campeonato e mantiveram um tabu de 25 anos sem perderem para os russos. 29 x 09, com um segundo tempo clínico dos Lelos. Na rodada final, a Géorgia receberá a Romênia para confirmar seu título do Championship, tendo hoje 5 pontos de frente sobre os romenos.



Pelo Rugby Europe Trophy, o “Six Nations C”, o que todos esperavam se confirmou: Portugal garantiu o título de forma antecipada, vencendo a Moldávia por 29 x 10 fora de casa. Jogo duro contra o lanterna no frio do Leste Europeu, mas com ponto bônus conquistado. Já no outro duelo, a República Tcheca derrotou a Suíça por 17 x 13 mas, sem o bônus, os tchecos não podem mais ultrapassar os portugueses.

E ainda teve rugby na Oceania, com as seleções de desenvolvimento de Fiji, Samoa, Tonga e Japão entrando em campo pela abertura do Pacific Challenge, na capital fijiana Suva. Fijianos e japoneses venceram na largada.

Rugby Europe Championship – “Six Nations B” / Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2019

Espanha 84 x 10 Alemanha, em Madri – Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2019

Árbitro: Marius Mitrea (Itália)

Romênia 62 x 12 Bélgica, em Cluj – Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2019

Árbitro: Sam Grove-White (Escócia)

Rússia 09 x 29 Geórgia, em Krasnodar

Árbitro: Craig Maxwell-Keys (Inglaterra)

Seleção Jogos Championship 2018 Pontos Championship 2018 Jogos Eliminatórias 2017-2018 Pontos Eliminatórias 2017-2018 Geórgia* 4 19 - - Romênia 4 14 8 29 Espanha 4 13 7 26 Rússia 4 6 7 15 Alemanha 4 0 7 8 Bélgica 4 5 8 7 *Não disputa as Eliminatórias

- Vitória com 3 ou mais tries de diferença = 5 pontos;

- Vitória com menos de 3 tries de diferença = 4 pontos;

- Empate = 2 pontos;

- Derrota por 5 pontos ou menos pontos = 1 ponto; -

_______

- Último colocado em 2018 = Disputa de Repescagem contra o Rebaixamento contra o campeão do Rugby Europe Trophy;

_______

ELIMINATÓRIAS PARA A COPA DO MUNDO DE 2019

- Somatória dos torneios de 2017 e 2018;

- Geórgia já está classificada para a Copa do Mundo de 2019 e seus jogos não valem pelas Eliminatórias;

- Melhor equipe de 2017-2018, excluindo a Geórgia, garante vaga na Copa do Mundo de 2019;

- Segunda melhor equipe garante vaga na Repescagem Europeia;

Rugby Europe Trophy – “Six Nations C”

Moldávia 10 x 29 Portugal, em Anenii Noi

República Tcheca 17 x 13 Suíça, em Praga

Seleção Jogos Pontos Portugal 4 19 Holanda 4 14 República Tcheca 3 9 Polônia 3 5 Suíça 4 5 Moldávia 4 1

- Campeão - classificado à Repescagem de Promoção contra o último colocado do Rugby Europe Championship (1ª divisão);

- Último colocado - Rebaixado à Conference 1 (3ª divisão);

Pacific Challenge – em Suva, Fiji

Junior Japan 45 x 28 Tonga A

Fiji Warriors 33 x 21 Samoa A