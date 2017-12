ARTIGO COM VÍDEO – O fim de semana foi das mulheres australianas! Depois da Austrália levantar a taça no Dubai Sevens, foi a vez das Jillaroos, a seleção feminina australiana de Rugby League, o rugby de 13 jogadoras, erguerem a taça e se sagrarem campeãs mundiais pela segunda vez seguida.

A grande final da Copa do Mundo de 2017 antecedeu a final masculina, sendo jogada no tradicional Lang Park, em Brisbane, e, com o apoio da torcida, a Austrália se impôs sobre a Nova Zelândia em uma dura batalha de 23 x 16. Isabelle Kelly, com 2 tries, foi destaque para as Jillaroos, enquanto Honey Hireme, que já foi campeã mundial no Union, de XV e de sevens, fez outros 2 tries para a Nova Zelândia (e acabou como a artilheira do torneio), mas que não foram suficientes para as Kiwi Ferns. Moran e Walton marcaram mais 2 tries para as aussies que festejaram a nova conquista.

23 16

Austrália 23 x 16 Nova Zelândia, em Brisbane

Lista de campeãs femininas

3 títulos – Nova Zelândia (2000, 2005 e 2008)

2 títulos – Austrália (2013 e 2017)

O que é o Rugby League?

O Rugby League é uma modalidade do rugby que nasceu em 1895 no Norte da Inglaterra. Na época, o rugby (o Rugby Union) proibia o profissionalismo no mundo todo, mas um grupo de clubes ingleses se opôs à proibição de pagamentos a jogadores e romperam com a federação inglesa, formando uma liga independente. A fim de mudar a dinâmica do jogo e torná-lo mais aberto, a liga passou a promover mudanças nas suas regras, criando uma modalidade distinta, jogada com regras diferentes e organizada por entidades distintas do Union. O League, no entanto, se difundiu fortemente apenas no Norte da Inglaterra e na Austrália, onde é mais popular que o Union. O esporte ganhou popularidade ainda na Papua Nova Guiné (país da Oceania onde é o League e não o Union que reina) e, em menor dimensão, na Nova Zelândia e em algumas partes da França, onde segue bem abaixo do Union.

Quais as principais diferenças?