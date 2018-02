ARTIGO COM VÍDEOS – Nesse fim de semana teve início a Super League, o Campeonato Inglês de Rugby League. E logo na primeira rodada um grande destaque: a derrota do vice campeão Castleford Tigers por acachapantes 40 x 06 para o St. Helens Saints, com direito a show do australiano Ben Barba.

Nota ainda importante para a vitória do atual campeão Leeds Rhinos sobre o Warrington Wolves no jogo de abertura, 16 x 12.

Betfred Super League – Campeonato Inglês de Rugby League

Widnes 40 x 12 Catalans

Salford 12 x 40 Wigan

St. Helens 46 x 06 Castleford

Hull KR 06 x 28 Wakefield

Hull FC 38 x 12 Huddersfield

Warrington 12 x 16 Leeds

Clubes Cidade Jogos Pontos St. Helens Saints St. Helens 1 2 Widnes Vikings Widnes 1 2 Wigan Warriors Wigan 1 2 Hull FC Kingston-upon-Hull 1 2 Wakefield Trinity Wildcats Wakefield 1 2 Leeds Rhinos Leeds 1 2 Warrington Wolves Warrington 1 0 Hull Kingston Rovers Kingston-upon-Hull 1 0 Huddersfield Giants Huddersfield 1 0 Catalans Dragons Perpignan (França) 1 0 Salford Red Devils Salford 1 0 Castleford Tigers Castleford 1 0









Foto: Ben Barba no St. Helens Saints – Rugby-League.com