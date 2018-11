ARTIGO COM VÍDEO – Se no sábado Inglaterra e Nova Zelândia duelaram no Rugby Union, com 15 jogadores, no domingo foi a vez dos dois países colidirem no Rugby League, o rugby de 13 atletas. O palco foi Leeds, que recebeu o terceiro duelo da série entre os dois times em solo inglês e, após duas vitórias da Inglaterra, a Nova Zelândia conseguiu uma vitória de honra. E foi contundente: 34 x 00, diante de 32 mil torcedores.

Foi domínio do começo ao fim para os neozelandeses, que não queriam sair da Inglaterra sem nada. Foram 6 tries sem resposta a favor dos Kiwis, com Maumalo (2 vezes), Liu, Nikorima, Bromwich e Tapine. Mas ao final da partida a festa foi do time inglês, que levantou o Baskerville Shield, o troféu em disputa na série.

Gales na Copa do Mundo de 2021

Enquanto isso, um pouco mais ao Sul, Gales fez a festa conquistando vaga na Copa do Mundo de Rugby League de 2021 ao derrotar bem a Irlanda por 40 x 08, assegurando o segundo lugar no Campeonato Europeu de 2018.

O título da competição ficou com a invicta França, que derrotou a Escócia por 28 x 10. Os franceses já estavam garantidos no Mundial.

Com os resultados, Irlanda e Escócia terão que disputar a fase final das Eliminatórias em 2019 contra Itália, Espanha, Rússia e o vencedor de Grécia e Noruega, valendo as últimas 4 vagas europeias na competição.

Vaga das Américas em 2021 começa a ser decidida nessa terça

As Américas, por outro lado, terão 1 vaga direta na próxima Copa do Mundo e ela será disputada em Jacksonville, na Flórida (Estados Unidos), a partir dessa terça, dia 13, com as disputas do Campeonato das Américas de Rugby League.

A competição é simples e terá início com as semifinais, que contarão com Canadá diante da Jamaica e Estados Unidos contra Chile. A final será no dia 17.

O vice campeão ainda terá vaga na Repescagem Mundial contra África do Sul e Ilhas Cook em 2019.

00 34 Inglaterra 00 x 34 Nova Zelândia, em Leeds Eliminatórias para a Copa do Mundo de Rugby League de 2021 Euro A – 1ª divisão da Europa 3ª rodada França 28 x 10 Escócia, em Carcassonne Gales 40 x 08 Irlanda, em Wrexham Classificação: 1 França (campeã e classificada ao Mundial 2021), 2 Gales (classificado ao Mundial 2021), 3 Irlanda, 4 Escócia; Campeonato das Américas – em Jacksonville, EUA Semifinais – dia 13/11

Canadá x Jamaica

Estados Unidos x Chile

Finais – dia 17/11

O que é o Rugby League?

O Rugby League é uma modalidade do rugby que nasceu em 1895 no Norte da Inglaterra. Na época, o rugby (o Rugby Union) proibia o profissionalismo no mundo todo, mas um grupo de clubes ingleses se opôs à proibição de pagamentos a jogadores e romperam com a federação inglesa, formando uma liga independente. A fim de mudar a dinâmica do jogo e torná-lo mais aberto, a liga passou a promover mudanças nas suas regras, criando uma modalidade distinta, jogada com regras diferentes e organizada por entidades distintas do Union. O League, no entanto, se difundiu fortemente apenas no Norte da Inglaterra e na Austrália, onde é mais popular que o Union. O esporte ganhou popularidade ainda na Papua Nova Guiné (país da Oceania onde é o League e não o Union que reina) e, em menor dimensão, na Nova Zelândia e em algumas partes da França, onde segue bem abaixo do Union.

