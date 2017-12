Compartilhar no Facebook

O Rugby League, o rugby de 13 jogadores, também está tendo um crescimento importante no espaço para a categoria feminina. Depois da Copa do Mundo da modalidade, vencida pela Austrália, a NRL, a liga australiana, a mais importante do mundo, anunciou que em 2018 terá um campeonato feminino, passo que o Super Rugby, a máxima competição de Union da região, não conseguiu levar adiante ainda.

A NRL Feminina – NRL Womens Premiership – será disputada na categoria de 13 jogadoras no período das quatro semanas de mata-mata da NRL masculina em setembro e outubro de 2018, com 6 equipes planejadas para os estados de Nova Gales do Sul (Sydney e interior) e Queensland, além da Nova Zelândia.

No mesmo evento do anúncio da primeira competição feminina da NRL, a liga anunciou também a criação de um sistema de alto rendimento que profissionalizará 40 atletas, as quais serão distribuídas pelas 6 equipes da liga.