ARTIGO COM VÍDEO – A Super League inglesa, o Campeonato Inglês de Rugby League – o rugby de 13 atletas – seguiu com tudo nesse fim de semana e o grande destaque foi a vitória do St. Helens Saints em clássico nacional contra o Leeds Rhinos, que voltou a se ver em maus lençóis. 27 x 22. A liderança é do Castleford Tigers, após grand vitória em Londres sobre os Broncos por 40 x 06.





Sonny Bill Williams pode ir para o Canadá

Enquanto isso, o Toronto Wolfpack, único time profissional do Canadá, segue liderando o Championship, a 2ª divisão inglesa. E o clube está fazendo planos para 2020. O Wolfpack quer o neozelandês Sonny Bill Williams, atualmente no Super Rugby com os Blues. Campeão do mundo com os All Blacks, SBW, de 32 anos, tem muita história no League na NRL australiana e já disse que deverá encerrar sua carreira no Union ao final da Copa do Mundo deste ano.

Kangaroos e Kiwis duelarão no dia 26 de outubro

No Hemisfério Sul, a NRL ainda está em sua pré temporada e a notícia da vez é a data do duelo anual entre Austrália e Nova Zelândia. O jogo foi confirmado para o dia 25 de outubro, após o término da NRL, na cidade australiana de Wollongong.

Betfred Super League – Campeonato Inglês de Rugby League

Huddersfield 20 x 32 Warrington

St. Helens 27 x 22 Leeds

Wakefield 22 x 12 Catalans

London 06 x 40 Castleford

Hull KR 22 x 24 Salford

Wigan 22 x 23 Hull FC

Clubes Cidade Jogos Pontos Castleford Tigers Castleford 3 6 Warrington Wolves Warrington 3 6 St. Helens Saints St. Helens 3 6 Salford Red Devils Salford 4 6 Hull Kingston Rovers Kingston-upon-Hull 4 4 Hull FC Kingston-upon-Hull 3 2 Catalans Dragons Perpignan (França) 3 2 Leeds Rhinos Leeds 4 2 Wakefield Trinity Wildcats Wakefield 3 2 London Broncos Londres 4 2 Wigan Warriors* Wigan 3 0 Huddersfield Giants Huddersfield 3 0