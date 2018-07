A Major League Rugby, a liga profissional dos Estados Unidos, viverá sua grande final nesse sábado, em San Diego, às 18h00, hora local – 22h00 de Brasília. Será a primeira final da história da MLR, que fechará nesse fim de semana sua temporada inaugural. O jogo poderá ser assistido ao vivo pelo Facebook da liga (clique aqui).

Na grande final duelarão o Glendale Raptors (de Denver) e o Seattle Seawolves, os dois times de melhor campanha até aqui. São as duas melhores defesas da liga e o 2º e 3º melhores ataques, donos ainda dos melhores saldos. Os Raptors tiveram melhores números que os Seawolves, com os Raptors tendo vencido ainda o confronto direto por 33 x 11. Mas os Seawolves – parceiros dos Crusaders – são fortes, com os dois times recheados de atletas da seleção dos EUA e do Canadá. Destaque para o abertura estadunidense Will Magie do lado de Glendale e para o scrum-half canadense Phil Mack de Seattle.



22h00 – Glendale Raptors x Seattle Seawolves, em San Diego

Los Angeles deverá ter franquia na Major League Rugby

Em 2019, a MLR já confirmou a admissão de uma franquia em Nova York, enquanto as notícias já deram como certa uma equipe em Washington, ainda a definir se será admitida em 2019 ou 2020. Agora, Los Angeles deverá ser o mais novo time da MLR, com a formação do Los Angeles Coast Rugby, que já revelou que jogará a MLR em 2019. A MLR ainda não confirmou e um anúncio da liga é esperado para sábado. Com isso, a MLR crescerá de 7 para 10 times – e ainda há negociações em andamento para o canadenses do Ontario Arrows, de Toronto, entrarem na competição.