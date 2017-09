O rugby terá uma pausa na TV nesse fim de semana, mas teremos atrações na internet! A ESPN mostrará a Aviva Premiership, o Campeonato Inglês, apenas no Watch ESPN e neste fim de semana tem a rodada de abertura da competição. Às 13h00, você poderá ver ao vivo o jogão entre Saracens e Northampton Saints.

Já no site do World Rugby, o sábado será de segunda rodada do Troféu Mundial M20, com os jogos ao vivo direto do Uruguai.

E no domingo você poderá ligar a TV para ver na TV5 Monde o programa Jour de Rugby, que exibe os melhores momentos da rodada do Top 14 francês.

Sábado, dia 2 de setembro

10h00 – Troféu Mundial M20 – Portugal x Hong Kong – World Rugby TV – AO VIVO

12h00 – Troféu Mundial M20 – Namíbia x Chile – World Rugby TV – AO VIVO

13h00 – Aviva Premiership – Saracens x Northampton Saints – Watch ESPN – AO VIVO

14h00 – Troféu Mundial M20 – Japão x Canadá – World Rugby TV – AO VIVO

16h00 – Troféu Mundial M20 – Fiji x Uruguai – World Rugby TV – AO VIVO

Domingo, dia 3 de setembro

12h15 – Programa – Jour de Rugby – TV5 Monde – Inédito

*Horários de Brasília

Foto: Premiership