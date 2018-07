ARTIGO COM VÍDEOS – Atenções neste fim de semana para as Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2019! Em Apia, capital de Samoa, a seleção da casa recebeu a Alemanha para o primeiro de dois duelos entre os dois países valendo um lugar no Mundial. E, como esperado, Samoa voou baixo e passou com muita tranquilidade pelos alemães, que, mesmo tendo de volta os atletas do Heideberger RK, está longe de render o que poderia. Favoritismo confirmado de Samoa com 66 x 15 no marcador.

A imposição dos polinésios se deu desde o primeiro tempo, com tries de Leiua, Matavao, Jack Lam e Ed Fidow, 2 vezes, abrindo 35 x 03 em questão de 40 minutos. Samoa seguiu forte com um penal try a seu favor logo na volta do intervalo, mas os alemães tiveram seu momento com o sempre perigoso terceira linha Otto (que fez tries contra o Brasil em todos os duelos entre Tupis e alemães) marcando o try de honra aos 58′. A resposta dos anfitriões foi implacável com Matavao marcando novamente, mas Otto voltaria a cruzar o in-goal para a Alemanha aos 66′, deixando sua marca no jogo. No fim, Tekori, Polataivaia e Fidow (hat-trick dele) fizeram os últimos tries de Samoa, liquidando a fatura.

O jogo de volta será em Heidelberg, na Alemanha, no dia 14, com os germânicos precisando vencer a partida por 51 pontos de diferença para irem ao Mundial.



66 15

Samoa 66 x 15 Alemanha, em Apia

Namíbia vai disparando na Copa da África

Pela Copa da África, válida como a zona africana das Eliminatórias para a Copa do Mundo, está cada vez mais difícil alguém parar a Namíbia, que parte rumo ao seu sexto Mundial consecutivo. Os Welwitschias foram a Marrocos e atropelaram o time da casa com contundentes 63 x 07, mantendo o 100% de aproveitamento, com 3 vitórias bonificadas em 3 jogos realizados.

Seu principal perseguidor é mesmo o Quênia, que conquistou uma sofrida vitória em casa sobre o Zimbábue em jogo decisivo – entre concorrentes diretos – por 45 x 36. A vitória dos Simbas foi de virada, com os Sables chegando a liderar o placar na reta final, sofrendo 2 tries no apagar das luzes.

No próximo sábado Quênia fará em casa clássico com Uganda, enquanto a Namíbia descansará. O jogo que promete ser decisivo entre Namíbia e Quênia será somente no dia 18 de agosto.





45 36

Quênia 45 x 36 Zimbábue, em Nairóbi

07 63

Marrocos 07 x 63 Namíbia, em Casablanca

Seleção Jogos Pontos Namíbia 3 15 Quênia 2 8 Marrocos 3 3 Zimbábue 2 2 Uganda 1 0 Tunísia 1 0

- Vitória com 3 ou mais tries de diferença = 5 pontos;

- Vitória com menos de 3 tries de diferença = 4 pontos;

- Empate = 2 pontos;

- Derrota por diferença de 7 pontos ou menos pontos = 1 ponto;

- Derrota por diferença de 8 pontos ou mais = 0 pontos;



- Campeão = Classificado à Copa do Mundo de 2019;

- Vice campeão = Classificado à Repescagem Mundial para a Copa do Mundo de 2019;

- 6º colocado = Rebaixamento