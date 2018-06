ARTIGO COM VÍDEO – A penúltima rodada da temporada regular da Major League Rugby dos Estados Unidos foi de decisões.

Jogando em casa, o San Diego Legion foi o terceiro time a carimbar vaga às semifinais graças a uma indiscutível vitória por 31 x 17 sobre o Austin Elite em duelo direto pela vaga.

A derrota não tirou o Austin da quarta posição, mas o time da capital do Texas encerrou sua participação com apenas 1 ponto acima do quinto colocado Utah Warriors, que ainda jogará no próximo sábado. Isso porque o Utah não conseguiu vencer em casa o New Orleans Gold, em um jogaço inundado de tries encerrado em 46 x 43 para New Orleans – em jogo que mostra a identidade da MLR, de rugby aberto e sempre repleto de tries. O resultado não salvou o Gold, que já encerrou sua participação e está eliminado. Os Warriors decidirão vaga visitando o lanterna e já eliminado Houston SaberCats, precisando apenas de 1 ponto para tomarem o quarto lugar do Elite e irem ao mata-mata.

E o último sábado foi ainda de decisão do primeiro lugar, com os já classificados Glendale Raptors e Seattle Seawolves duelando no Colorado. Os Raptors mostraram que são hoje o melhor time da liga e triunfaram por 33 x 11, assegurando matematicamente a primeira posição.





Major League Rugby – Liga profissional dos Estados Unidos

Utah Warriors 43 x 46 New Orleans Gold

Glendale Raptors 33 x 11 Seattle Seawolves

San Diego Legion 31 x 17 Austin Elite

Time Cidade Jogos Pontos Glendale Raptors Glendale (Denver) 7 34 Seattle Sunwolves Seattle 8 29 San Diego Legion San Diego 7 20 Austin Elite Austin 8 18 Utah Warriors Salt Lake City 7 17 New Orleans Gold New Orleans 8 17 Houston SaberCats Houston 7 10

Próxima rodada

Dia 23/06 – San Diego Legion x Glendale Raptors

Dia 23/06 – Houston SaberCats x Utah Warriors