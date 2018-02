ARTIGO COM VÍDEOS – A Calcutta Cup atraiu as atenções do fim de semana, mas, mesmo com os desfalques de atletas importantes, a Premiership inglesa seguiu com suas acirradas disputas. E a liderança mudou de mãos, com o Exeter Chiefs assumindo a frente, ao vencer no sufoco o Northampton Saints e contar com derrota em casa do Saracens para o Leicester Tigers.

Os Saracens perderam a liderança da Aviva Premiership caindo em casa diante do Leicester Tigers, que voltou a sonhar com classificação às semifinais. O primeiro tempo foi determinante para os visitantes, que abriram 21 x 08 com tries de Manu Tuilagi, Greg Bateman e Telusa Veainu (fintando a defesa dos Sarries com estilo). A reação dos londrinos saiu tarde demais, com 2 tries de Max Malins apenas no fim.



O Exeter Chiefs, por sua vez, assegurou uma dura vitória em casa sobre o Northampton Saints por 31 x 30, com os Saints jogando tudo pela reabilitação na temporada. Os visitantes largaram na frente e só não conseguiram segurar a reação dos Chiefs no fim, com Don Armand marcando o try da esperança dos anfitriões aos 70′, em contra ataque, e Thomas Waldrom cruzando o in-goal aos 80′ no maul para o try da vitória.



Wasps e Gloucester duelaram de olho na parte de cima da tabela e acabaram se equivalendo, em um empate de 25 x 25 ruim para os dois lados. O Gloucester perdeu seu posto na zona de classificação às semifinais e os Wasps perderam terreno na briga pela liderança. O gosto foi mais amargo para o Gloucester, que abriu 18 x 06 no primeiro tempo, mas viu o time visitante reagir com tries de Dan Robson e Thomas Young na segunda etapa. O Gloucester deu o troco e parecia rumo à vitória quando Henry Trinder fez o terceiro try aos 70′, em bela ação de mãos, mas Chris Wade correu para o heroico try do empate aos 80′, fintando na ponta.



O empate do Gloucester foi ótimo para o Newcastle Falcons, que finalmente conseguiu chegar ao G4 após uma ótima vitória sobre o Harlequins por 28 x 10 fora de casa. Domínio completo do time do Norte, com 4 tries, de Callum Chick, na primeira etapa, Kyle Cooper, Chris Harris e Sinoti Sinoti na segunda etapa, punindo o time de Londres pelos muitos amarelos.

A vitória dos Falcons foi ruim para o Bath, que não conseguiu voltar ao G4, mesmo após dura vitória por 33 x 32 sobre o Sale Sharks. O jogo foi lá e cá, muito aberto e cheio de alternativas, com um final de arrepiar. A vitória do Bath saiu apenas aos 78′, com try decisivo de Zach Mercer.



Na parte de baixo, o London Irish ganhou sobrevida na luta contra o rebaixamento ao vencer o penúltimo colocado Worcester Warriors por 22 x 09. Piet van Zyl fez o único try do jogo.



Cornish Pirates vence jogo atrasado da segundona

O Championship, a segunda divisão inglesa, teve somente um jogo nesse fim de semana, com o Cornish Pirates derrotando o Yorkshire Carnegie em partida que havia sido adiada. Vitória dos Piratas da Cornuália.



Rugby League: St. Helens e Wakefield 100%

Na Inglaterra, o Rugby League (o rugby de 13 jogadores) também seguiu com tudo e a Super League teve dois times chegando a 3 vitórias em 3 jogos. O St. Helens Saints, do astro australiano Ben Barba, venceu fora de casa o Huddersfield Giants, enquanto a sensação Wakefield Wildcats foi à França e derrotou o Catalans Dragons (o time francês que joga a liga inglesa), mantendo os Dragons na lanterna, sem vitórias.





Aviva Premiership – Campeonato Inglês

Saracens 20 x 28 Leicester Tigers

London Irish 22 x 09 Worcester Warriors

Harlequins 10 x 28 Newcastle Falcons

Gloucester 25 x 25 Wasps

Bath 33 x 32 Sale Sharks

Exeter Chiefs 31 x 30 Northampton Saints

Clube Cidade Jogos Pontos Exeter Chiefs Exeter 16 57 Saracens Londres 16 53 Wasps Coventry 16 50 Newcastle Falcons Newcastle 16 46 Bath Bath 16 45 Gloucester Gloucester 16 44 Leicester Tigers Leicester 16 42 Sale Sharks Salford (Manchester) 16 38 Harlequins Londres 16 32 Northampton Saints Northampton 16 31 Worcester Warriors Worcester 16 27 London Irish Reading 16 15

- Vitória = 4 pontos;

- Empate = 2 pontos;

- Derrota = 0 pontos;

- Anotar 4 ou mais tries = 1 ponto extra;

- Perder por diferença de 7 pontos ou menos = 1 ponto extra;

- 1º a 4º lugares = classificação às Semifinais e à Champions Cup;

- 5º e 6º lugares = classificação à Champions Cup;

- 12º lugar = rebaixamento

GKIPA Championship – 2ª Divisão Inglesa

Cornish Pírates 22 x 12 Yorkshire Carnegie

Clube Cidade Jogos Pontos Bristol Bristol 16 78 Ealing Trailfinders Londres 16 65 Yorkshire Carnegie Leeds 16 49 Doncaster Knights Doncaster 16 48 Bedford Blues Bedford 16 46 Jersey Reds Jersey 16 39 Nottingham Nottingham 16 37 Richmond Londres 16 35 Cornish Pirates Penzance 16 38 Hartpury College Hartpury 16 33 London Scottish Londres 16 28 Rotherham Titans Rotherham 16 8

- Vitória = 4 pontos;

- Empate = 2 pontos;

- Derrota = 0 pontos;

- Anotar 4 ou mais tries = 1 ponto extra;

- Perder por diferença de 7 pontos ou menos = 1 ponto extra;

- 1º lugar = promoção à Premiership 2018-19

- 12º lugar = rebaixamento

Betfred Super League – Campeonato Inglês de Rugby League

Salford 36 x 12 Hull KR

Warrington 16 x 10 Wigan

Huddersfield 12 x 26 St. Helens

Catalans 14 x 16 Wakefield

Castleford 28 x 18 Hull FC

Widnes 23 x 06 Leeds