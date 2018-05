ARTIGO COM VÍDEO – A temporada dos Saracens pode ter sido decepcionante na Champions Cup, mas o poderoso clube de Londres provou sua força de campeão e faturou pela quarta vez em sua história- a terceira nos últimos quatro anos – o título da Premiership inglesa neste sábado, ao vencer o Exeter Chiefs – campeão do ano passado – por indiscutíveis 27 x 10, em um estádio de Twickenham lotado.

O domínio londrino não se deu do começo ao fim, pois foi Exeter que esteve controlando a posse de bola no início e apresentando as melhores opções. Os Chiefs inauguraram o marcador com penal de Simmonds logo no começo, mas o primeiro try dos Sarries não tardou, com Billy Vunipola quebrando a defesa aos 14′ para cravar o try. Exeter sentiu e os londrinos não perdoaram, com Chris Wyles correndo para o segundos, aos 18′. 12 x 03, que se seguiram até o intervalo, com os Saracens já assumindo protagonismo.

Os londrino começaram com tudo o segundo tempo com Wyles marcando o segundo try que parecia definir o jogo. Mas, os Chiefs tiveram sua chance no segundo tempo, após Schalk Brits deixar os Sarries com 14 homens por amarelo. Aos 62′, a superioridade numérica pesou a favor e Steenson marcou o try do time de Devon. Porém, os rubronegros se recompuseram com Spencer chutando penal crucial aos 70′. E, com Exeter já ciente da impossibilidade da virada, Earle marcou o último para os Saracens, selando a vitória em 27 x 10.

O clube mais rico da Inglaterra voltou ao topo e deixou as incertezas para trás. A Premiership voltou ao norte de Londres.





Lista de campeões da Premiership

10 títulos – Leicester Tigers

6 títulos – Bath e Wasps

4 títulos – Saracens

1 título – Exeter Chiefs, Harlequins, Newcastle Falcons, Northampton Saints e Sale Sharks