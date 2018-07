ARTIGO COM VÍDEOS – A Major League Rugby, a nova liga profissional dos Estados Unidos, teve nesse último sábado as suas semifinais, conhecendo os oponentes de sua grande final da temporada inaugural: Glendale Raptors e Seattle Seawolves, que duelarão no sábado que vem, dia 7, em San Diego, no campo neutro do Torrero Stadium.

As duas semifinais rolaram em rodada dupla no Infinity Park, casa do rugby dos EUA, em Glendale, subúrbio de Denver. No primeiro embate, o Seattle Seawolves encarou o San Diego Legion, que estava sedento por não perder a chance de decidir em casa o título. Mas os Seawolves prevaleceram em um jogão de 5 tries a 3 para Seattle, que garantiu a vitória por 38 x 24 com 3 tries decisivos nos 15 minutos finais, com Tiberio, Burke-Combs e Hayden.

Já no jogo seguinte, o Glendale Raptors fez a festa da torcida despachando o Utah Warriors por 34 x 21, no dérbi das Montanhas, com os Raptors correndo para 5 tries. Os Warriors apenas no fim ensaiaram uma reação tardia com 2 tries, sem tempo para a virada.

Às vésperas da final, a MLR vem apontando números impressionantes de pontos e tries por jogo, com todos os times superando a média dos 3 tries por partidas.







Major League Rugby – Liga profissional dos Estados Unidos

Semifinais

Glendale Raptors 34 x 21 Utah Warriors

Seattle Seawolves 38 x 24 San Diego Legion

Final

Dia 07 de julho

Glendale Raptors x Seattle Seawolves, em San Diego