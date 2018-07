ARTIGO COM VÍDEO – A Major League Rugby, liga profissional dos Estados Unidos, conheceu sábado seu grande campeão de sua temporada inaugural. Com o palco montado em San Diego, entraram em campo os dois melhores times da temporada regular, Glendale Raptors, do Colorado, e Seattle Seawolves. E na decisão quem falou mais alto foi o time que ficou em segundo lugar nos pontos corridos: título do Seattle por 23 x 19 sofridos e emocionantes.

Na temporada regular o duelo havia favorecido os Raptors, que derrotaram os Seawolves. Mas, no mata-mata a história foi outra. Quem cruzou primeiro o in-goal foi Glendale, com o hooker Fenoglio marcando o primeiro try aos 13′, mas a resposta foi imediata e de hooker para hooker, com o camisa 2 canadense Barkwill cravando o primeiro try dos verdes, virando o placar para 8 x 7, que se manteve até o intervalo, com maior pressão dos Raptors e com um muro defensivo poderoso dos Seawolves.

Na segunda etapa, Fenoglio rompeu a defesa de Seattle com o try da virada que parecia nocautear os Seawolves, porque 6 minutos depois o centro Bryce Campbell correu para o terceiro try dos Raptors. Nocaute aparente, porque os Seawolves se insurgiram e viraram o placar definitivamente em questão de 5 minutos, com 2 tries seguidos, do centro Rasileka e do oitavo Hattingh. 20 x 19. E aos 67′ Peter Smith arrematou penal crucial para os verdes, que provaram sua defesa novamente até o fim e seguraram o resultado. 23 x 19 e título para Seattle.

Tonata Lauti, do Utah Warriors, fechou a temporada como o artilheiro de tries, com 9 tries, com Harley Davidson e Zach Fenoglio, ambos dos Raptors, na sequência, com 7 e 6 tries. Já Sam Windsor, do Houston SaberCats, foi o artilheiro em pontos com 103 marcados, seguido por Timothee Guillimin, do Austin Elite, e Will Magie, do Glendale Raptors, com 84 e 77, respectivamente.

- Continua depois da publicidade -

Saldo positivo para a MLR, que já planeja expansão para a próxima temporada, com um time em Nova York confirmado e equipes em Washington e Los Angeles cogitadas.

19 23

Glendale Raptors 19 x 23 Seattle Seawolves, em San Diego