ARTIGO COM VÍDEOS – A Major League Rugby dos Estados Unidos está entregando um rugby aberto, envolvente e muito plástica. Rodada após rodada a liga tem partidas cheias de tries e no último fim de semana não foi diferente.

Enquanto o líder Glendale Raptors folgou, os demais jogos ajudaram a elevar a competitividade pelas vagas no mata-mata. O Austin Elite deixou a lanterna para pular para o G4 ao fazer 31 x 05 sobre o San Diego Legion, ao passo que o Utah Warriors também largou a parte de baixo da tabela para ir ao terceiro lugar ao vencer o agora lanterna Houston Saber Cats (que não vem se achando mais) por 36 x 30 fora de casa.

O grande destaque, entretanto, ficou com o Seattle Seawolves, que se firmou na segunda colocação ao passar pelo New Orleans Gold por dinâmicos 55 x 26, em jogo de 7 tries a 4, com o canadense Staller e ex seleção inglesa de sevens Matthew Turner fazendo 2 tries cada para Seattle.

Clique aqui para assistir aos jogos na íntegra.







Major League Rugby – Liga profissional dos Estados Unidos

San Diego Legion 05 x 31 Austin Elite

Utah Warriors 36 x 30 Houston SaberCats

New Orleans Gold 26 x 55 Seattle Seawolves

Time Cidade Jogos Pontos Seattle Sunwolves Seattle 5 21 Glendale Raptors Glendale (Denver) 4 19 Utah Warriors Salt Lake City 5 14 Austin Elite Austin 5 12 New Orleans Gold New Orleans 5 12 San Diego Legion San Diego 5 11 Houston SaberCats Houston 5 9

Semana 7

Dia 01/06 – Austin Elite x Utah Warriors

Dia 02/06 – Houston SaberCats x Seattle Seawolves

Dia 03/06 – New Orleans Gold x Glendale Raptors