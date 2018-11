A Sudamérica Rugby – a Confederação Sul-Americana – confirmou que formará seu selecionado continental novamente. O Sudamérica XV (América do Sul XV) voltará a entrar em campo e será neste mês sob o comando do técnico argentina Daniel Hourcade, ex Pumas, que coordena as ações de alto rendimento da entidade.

O Sudamérica XV fará dois amistosos. No dia 10 de novembro, a equipe enfrentará o Chile, em Santiago, ao passo que no dia 17 o oponente será o Paraguai, em Assunção. Com isso, os Cóndores terão um jogo para se prepararem antes de encararem os Maori All Blacks no dia 17, ao passo que os Yakarés finalmente terão um amistoso de fim de ano.

Para o jogo com os chilenos, Hourcade usará apenas jogadores argentinos e uruguaios. Para o duelo com os paraguaios, serão incluídos colombianos no Sudamérica XV. Por conta do jogo com os Maoris, brasileiros não serão envolvidos desta vez a princípio.