ARTIGO COM VÍDEO – Hamilton, na Nova Zelândia, está recebendo a 4ª etapa da Série Mundial de Sevens masculina. No primeiro dia de jogos não houve maiores surpresas, com Nova Zelândia, África do Sul e Fiji permanecendo invictas. Os destaques foram as eliminações de Argentina e Estados Unidos das disputas pelo ouro.

Confira placares, próximos jogos e o vídeo de melhores momentos.

Hamilton Sevens – 4ª etapa da Série Mundial de Sevens Masculina

Sexta-feira, dia 02 de fevereiro / Sábado, dia 03 de fevereiro

*Das 20h00 às 06h00, horários de Brasília

Quênia 19 x 14 Samoa

Estados Unidos 28 x 14 Canadá

Inglaterra 47 x 00 Rússia

África do Sul 36 x 05 Papua Nova Guiné

Fiji 28 x 00 Gales

Austrália 21 x 05 Espanha

Nova Zelândia 52 x 07 França

Argentina 19 x 14 Escócia

Quênia 19 x 14 Canadá

Estados Unidos 10 x 14 Samoa

Inglaterra 27 x 00 Papua Nova Guiné

África do Sul 38 x 00 Rússia

Fiji 24 x 12 Espanha

Austrália 26 x 07 Gales

Nova Zelândia 24 x 05 Escócia

Argentina 14 x 28 França

Samoa 22 x 14 Canadá

Estados Unidos 19 x 19 Quênia

Rússia 07 x 33 Papua Nova Guiné

África do Sul 28 x 07 Inglaterra

Gales 29 x 21 Espanha

Austrália 15 x 26 Fiji

França 14 x 26 Escócia

Argentina 12 x 17 Nova Zelândia



Grupo A: 1 Fiji, 2 Austrália, 3 Gales, 4 Espanha

Grupo B: 1 África do Sul, 2 Inglaterra, 3 Papua Nova Guiné, 4 Rússia

Grupo C: 1 Nova Zelândia, 2 Escócia, 3 Argentina, 4 França

Grupo D: 1 Quênia, 2 Samoa, 3 Estados Unidos, 4 Canadá

Sábado, dia 03 de fevereiro / Domingo, dia 04 de fevereiro

*Das 20h00 às 05h00, horários de Brasília

Quartas de Final Challenge Trophy

Gales x Canadá

Argentina x Rússia

Estados Unidos x Espanha

Papua Nova Guiné x França

Quartas de Final Ouro

Fiji x Samoa

Nova Zelândia x Inglaterra

Quênia x Austrália

África do Sul x Escócia