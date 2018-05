O fim de semana será decisivo para o sevens masculino mundial, com a Série Mundial de Sevens chegando à sua decisiva penúltima etapa em Londres, na Inglaterra, com promessa de festa em Twickenham para os melhores atletas do planeta. Os olhos estarão sobre Fiji e África do Sul, líder e vice da temporada até aqui, que jogam ponto a ponto pela conquista do mundo.

Enquanto Fiji é o time a ser batido no presente, após vencer três etapas consecutivas, a África do Sul é a seleção mais regular que, apesar de ter ganho somente a etapa de Dubai em dezembro – e nada mais até aqui – não falhou jamais em chegar às semifinais. O torneio londrino é a última chance real da África do Sul crescer antes que seja tarde demais, com o título sendo praticamente obrigatório para os Boks, enquanto os fijianos sabem que mais um título praticamente sedimentará a conquista da temporada.

Mas, o que esperar de cada grupo no sábado?

Fiji terá um grande desafio no Grupo A, encarando a terceira colocada Nova Zelândia, de altos e baixos, mas sempre capaz de vencer qualquer seleção. Argentina e Escócia correrão por fora na chave, com atenção especial para a força dos Pumas, que já têm dois vices na temporada. O técnico de Fiji, Gareth Baber, terá Jerry Tuwai de capitão e contará com a máquina Amenoni Nasilasila;

O Grupo B é encabeçado pela Austrália, de boa temporada, e conta com a sensação Espanha, com o insosso Gales e com a convidada Irlanda, que terá uma chave propícia para aparecer;

O Grupo C tem como cabeça a anfitriã Inglaterra que, apesar de bom elenco e de contar com a lenda Dan Norton, faz campanha fraca na temporada. Estados Unidos – do melhor do mundo Perry Baker – e o Quênia estarão fortes na briga pela primeira posição da chave e até mesmo para brigarem por título na etapa, enquanto a França completa a chave correndo por fora;

Por fim, a África do Sul deposita grandes esperanças nessa etapa com a volta ao time de Seabelo Senatla, que voou no começo da temporada, quando os Boks venceram o torneio de Dubai. O reforço é crucial para os sul-africanos se afirmarem no topo de um grupo que não nada complicado, tendo também Canadá e Samoa, além da seleção mais fraca – e virtualmente rebaixada – do circuito, a Rússia;

London Sevens – 9ª etapa da Série Mundial de Sevens Masculina – em Londres, Inglaterra – dias 2 e 3 de junho

Grupo A: Fiji, Nova Zelândia, Escócia e Argentina

Grupo B: Austrália, Espanha, Gales e Irlanda

Grupo C: Inglaterra, Quênia, Estados Unidos e França

Grupo D: África do Sul, Samoa, Canadá e Rússia

Sábado, dia 02 de junho

Das 05h30 às 14h40, horários de Brasília

Samoa x Canadá

África do Sul x Rússia

Espanha x Gales

Austrália x Irlanda

Nova Zelândia x Escócia

Fiji x Argentina

Quênia x Estados Unidos

Inglaterra x França

Samoa x Rússia

África do Sul x Canadá

Espanha x Irlanda

Austrália x Gales

Nova Zelândia x Argentina

Fiji x Escócia

Quênia x França

Inglaterra x Estados Unidos

Canadá x Rússia

África do Sul x Samoa

Gales x Irlanda

Austrália x Espanha

Escócia x Argentina

Fiji x Nova Zelândia

Estados Unidos x França

Inglaterra x Quênia

Domingo, dia 03 de junho

Das 05h30 às 14h30, horários de Brasília

Finais

Seleção Pontuação total Etapa 1 Etapa 2 Etapa 3 Etapa 4 Etapa 5 Etapa 6 Etapa 7 Etapa 8 Etapa 9 Etapa 10 Fiji 145 15 13 12 22 17 22 22 22 África do Sul 141 22 17 19 19 15 17 17 15 Nova Zelândia 120 19 22 13 15 13 10 15 13 Austrália 108 13 8 22 17 12 12 5 19 Estados Unidos 93 1 12 15 8 22 15 12 8 Quênia 93 10 3 10 12 10 19 19 10 Argentina 92 5 19 17 7 19 10 13 2 Inglaterra 88 17 10 10 10 10 13 1 17 Samoa 55 12 5 5 13 3 3 2 12 Escócia 51 10 1 2 10 5 8 10 5 Canadá 51 5 15 3 5 7 2 7 7 França 47 8 10 8 3 8 1 8 1 Espanha 45 7 7 1 1 2 7 10 10 Gales 35 3 5 7 2 5 5 3 5 Rússia 20 1 1 5 1 1 5 5 1

- 15º colocado = rebaixamento;

Pontuação:

1º - 22 pontos; 2º - 19 pts; 3º - 17 pts; 4º - 15 pts;

5º - 13 pts; 6º - 12 pts; 7º e 8º - 10 pts;

9º - 8 pts; 10º - 7 pts; 11º e 12º - 5 pts;

13º - 3 pts; 14º - 2 pts; 15º e 16º - 1 pt.