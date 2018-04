Após cerca de 2 meses de pausa, a Série Mundial de Sevens Feminina retornará nesse fim de semana com sua 3ª etapa, na cidade japonesa de Kitakyushu, com as 12 melhores seleções do mundo em campo no torneio que marca o início da reta final da temporada (que conta com 5 torneios ao todo). E a briga promete se acirrar entre Austrália e Nova Zelândia pelo topo.

O torneio do Japão terá transmissão ao vivo pela World Rugby TV: no site e no Facebook do circuito.

O que esperar?

A Austrália, atual campeã olímpica, lidera a temporada após vencer as duas primeiras etapas. Porém, a Nova Zelândia pode embalar após ser campeã no fim de semana passado dos prestigiados Jogos da Commonwealth, em solo australiano. Se as Black Ferns quiserem ainda o título da temporada, precisarão reagir agora.

Os grupos têm as seguintes perspectivas:

O Grupo A deverá ter dona, a Austrália, que é ampla favorita contra Irlanda, Espanha e China. As aussies não terão Charlotte Caslick, Elia Green e Sharni Williams, mas seguem sendo uma equipe poderosa, com Tonegato, Perry e Cherry liderando o time a ser batido no momento;

Irlanda e Espanha eram cotadas antes da temporada começar como candidatas a rebaixamento, mas iniciaram bem o circuito com bons desempenhos até aqui e prometem uma briga acirrada pela classificação. Já a China é a seleção convidada do circuito e vem embalada pelo título e pela promoção em Hong Kong. Olho nas chinesas porque o grupo permitirá que elas sonhem com vitórias;

A Nova Zelândia encabeça o Grupo B e é a favorita, ainda mais após vencer os Jogos da Commonwealth. No torneio anterior do circuito, as Black Ferns foram vices e têm para o Japão nomes do calibre de Portia Woodman, Sarah Goss, Kelly Brazier, Michaela Blyde, Ruby Tui, entre outras, sugerindo contar com o mais forte elenco da etapa;

Estados Unidos e França são as maiores forças que concorrem com as Black Ferns. Os Estados Unidos já alcançaram um vice campeonato na etapa de Dubai (com vitória sobre as neozelandesas), mas não foi bem em Sydney. Já a França, agora sem o Six Nations concorrendo, terá um elenco forte (com as voltas de Le Pescq, Drouin e Mayans) e aspira a voos maiores

O Japão fecha o Grupo B como a seleção mais fraca, após acabar em último lugar nos dois primeiros torneios. Mas, as japonesas jogam em casa e têm a obrigação de fazer mais;

O Canadá encabeça o Grupo C, mas vive um momento desapontador. Sem chegar a nenhuma final até aqui, as Canucks perderam a medalha de bronze nos Jogos da Commonwealth para a Inglaterra, que fazia fraca temporada. O grupo é “da morte”;

A Inglaterra, agora mais forte após o fim do Six Nations e embalada pela medalha, é outra força do Grupo C, liderada por Abbie Brown, Wilson-Hardy e Fisher, mas terá que correr atrás também da Rússia, da gigante Khamidova, que faz campanha semelhante à do Canadá e chega forte. Completando a chave, Fiji faz fraca temporada, mas é sempre perigoso e pode roubar pontos da concorrentes;

Formato

Todos os torneios da Série Mundial de Sevens Feminina têm o mesmo formato:

12 times, divididos em 3 grupos de 4 times cada;

Os 2 primeiros de cada grupo e os 2 melhores 3ºs colocados avançam às quartas de final;

Há disputas para todas as posições, do 1º ao 12º lugares;

Sydney Sevens – 3ª etapa da Série Mundial de Sevens Masculina / 2ª etapa da Série Mundial de Sevens Feminina

Grupo A: Austrália, Irlanda, Espanha e China

Grupo B: Nova Zelândia, França, Estados Unidos e Japão

Grupo C: Canadá, Rússia, Inglaterra e Fiji

*Horários de Brasília

Sexta-feira, dia 20 de abril / Sábado, dia 21 de abril

Das 22h30 às 06h15

Rússia x Inglaterra

Canadá x Fiji

Espanha x Irlanda

Austrália x China

França x Estados Unidos

Nova Zelândia x Japão

Rússia x Fiji

Canadá x Inglaterra

Espanha x China

Austrália x Irlanda

França x Japão

Nova Zelândia x Estados Unidos

Inglaterra x Fiji

Canadá x Rússia

Irlanda x China

Austrália x Espanha

Estados Unidos x Japão

Nova Zelândia x França

Sábado, dia 21 de abril / Domingo, dia 22 de abril

Das 22h30 às 06h00

Finais

Seleção Pontuação total Etapa 1 Etapa 2 Etapa 3 Etapa 4 Etapa 5 Austrália 40 20 20 Nova Zelândia 30 12 18 Canadá 30 14 16 Rússia 30 16 14 Estados Unidos 24 18 6 França 22 10 12 Espanha 18 8 10 Irlanda 12 4 8 Inglaterra 10 6 4 Fiji 4 2 2 Japão 2 1 1 *tabela com somente as equipes fixas

- Pontuação: 1º lugar, 20 pontos / 2º, 18 pts / 3º, 16 pts / 4º, 14 pts / 5º, 12 pts / 6º, 10 pts / 7º, 8 pts / 8º, 6 pts / 9º, 4 pts / 10º, 3 pts / 11º, 2 pts / 12º, 1 pt.