ARTIGO COM VÍDEOS – Barbarians aos montes nesta sexta-feira na Europa!

Limerick, na Irlanda, recebeu uma rodada dupla dos Barbarians, o famoso combinado internacional, que reúne grandes atletas de todo o mundo para amistosos. E a jornada começou com a histórica estreia da versão feminina dos Barbarians, enfrentando o time da casa, a província de Munster. 19 x 00 para as Barbarians.



Depois, as atenções se voltaram para o embate masculino entre Barbarians e Tonga. Foi um jogão parelho, com os Baa-baas jogando com metade do time europeu e metade do Hemisfério Sul. Os tonganeses largaram com tudo com 2 tries em questão de 8 minutos, mas os Baa-baas viraram o placar para 15 x 14 com dois tries e um penal antes do intervalo. No segundo tempo, o jogo pegou fogo na reta final, com o tonganês Vailanu fazendo 2 tries, mas com o irlandês Jordi Murphy e o neozelandês Andy Ellis marcando os tries da vitória dos Barbarians.



Já na França, os Maori All Blacks, a seleção maori da Nova Zelândia (o B dos All Blacks), visitaram Bordeaux para o duelo com os Barbarians Rugby Club, mais conhecidos como Barbarians Franceses, a versão francesa dos Barbarians, chancelada hoje como a seleção B da França. E nesse embate de times B, a França conseguiu uma inspiradora vitória por 19 x 15, com tries do asa Chouzenoux e do hooker Pelissié.



Entre essas equipes, apenas Tonga voltará a campo neste mês, encarando o Japão no próximo dia 18, na França, em campo neutro.

19 00

Barbarians 19 x 00 Munster, em Limerck (Irlanda) – Feminino

27 24

Barbarians 27 x 24 Tonga, em Limerick (Irlanda)

Árbitro: Frank Murphy (Irlanda)

Barbarians

Tries: Naiyaravoro, Bridge, Murphy e Eliis

Conversões: Du Preez (2)

Penais: Du Preez (1)

15 George Bridge, 14 Taqele Naiyaravoro, 13 Richard Buckman, 12 Harold Vorster, 11 Vince Aso, 10 Robert du Preez, 9 Nic Stirzaker, 8 Willie Britz, 7 Simone Favaro, 6 Jordi Murphy, 5 Quinn Roux, 4 Geoff Parling (c), 3 Brian Scott, 2 Akker van der Merwe, 1 James Cronin;

Suplentes: 16 Adriaan Strauss, 17 Jacques van Rooyen, 18 Ruan Smith, 19 Donncha O’Callaghan, 20 John Muldoon, 21 Andy Ellis, 22 David Smith, 23 Sam Carter;

Tonga

Tries: Vailanu (2), Pakalani e Lokotui

Conversões: Takulua (2)

15 A Pakalani, 14 T Halaifonua, 13 N Tu’itavake, 12 T Taufu’i, 11 C Vuna, 10 K Hala, 9 S Takulua; 1 P Fa’anunu, 2 S Lea, 3 B Tameifuna, 4 H Fifita, 5 S Mafi, 6 D Faleafa, 7 F.Lokotui, 8 M Vaipulu;

Suplentes: 16 M.Ngauamo, 17 L.Talakai, 18 Aulika, 19 O.Havili, 20 S.Vailanu, 21 Tu’umoto’oa, 22 Latu, 23 Paea;

19 15

Barbarians Franceses 19 x 15 Maori All Blacks, em Bordeaux

Árbitro: Shuhei Kubo (Japão)

Barbarians Franceses

Tries: Chouzenoux e Pelissié

Penais: N’tamack (2) e Ramos (1)

15 Thomas Ramos, 14 Bastien Pourailly, 13 Aurélien Rougerie (c), 12 Pierre Aguillon, 11 Jean-Baptiste Dubie, 10 Romain N’tamack, 9 Baptiste Couilloud, 8 Martin Devergie, 7 Baptiste Chouzenoux, 6 Mahamadou Diaby, 5 Alexandre Flanquart, 4 Swan Rebbadj, 3 Cedate Gomes Sa, 2 Adrien Pélissié, 1 Sébastien Taofifénua;

Suplentes: 16 Anthony Etrillard, 17 Antoine Tichit, 18 Emerick Setiano, 19 Florian Verhaeghe, 20 Mathieu Babillot, 21 Teddy Iribaren, 22 Matthieu Jalibert, 23 Louis Dupichot;

Maori All Blacks

Tries: Wainui e penal try

Penais: Garden-Bichop (1)

15 Charlie Ngatai, 14 Sean Wainui, 13 Tim Bateman, 12 Rob Thompson, 11 Shaun Stevenson, 10 Jackson Garden-Bachop, 9 Brad Weber, 8 Akira Ioane, 7 Sam Henwood, 6 Tom Franklin, 5 Keepa Mewett, 4 Jackson Hemopo, 3 Marcel Renata, 2 Ash Dixon (c), 1 Chris Eves;

Suplentes: 16 Liam Polwart, 17 Ross Wright, 18 Tyrel Lomax, 19 Jordan Manihera, 20 Dan Pryor, 21 Jonathan Ruru, 22 Ihaia West, 23 Teihorangi Walden;