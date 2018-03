ARTIGO COM VÍDEO – Sexta-feira foi dia de Six Nations M20 e a competição entrará em sua rodada final aberta, com França, Inglaterra e Irlanda na luta pelo título. Isso porque os ingleses, que haviam perdido para os escoceses, se reergueram vencendo a França, que estava até então com 100% de aproveitamento. 22 x 06 preciosos, com o centro Redpath marcando o único try do embate.



Na Irlanda, a seleção da casa superou a Escócia por 30 x 25, e também manteve suas chances de taça. O oitavo Jack O’Sullivan foi destaque com 2 tries, incluindo o decisivo aos 73′.

Já em Gales, a Itália sorriu feliz com seu futuro, com os Azzurrini pela primeira vez vencendo Gales fora de casa. 18 x 07 que empolgam o torcedor sofrido italiano. O pilar Parri e o hooker Luccardi cravaram os tries da vitória italiana.

Na rodada final, a França, que ainda é líder (pelo saldo), visitará Gales e poderá ser campeã com uma vitória bonificada. Já a Inglaterra receberá a Irlanda, em duelo direto pela taça.

U20 Six Nations – Seis Nações M20

Irlanda 30 x 22 Escócia, em Dublin

Gales 07 x 18 Itália, em Colwyn Bay

França 06 x 22 Inglaterra, em Béziers

Seleção Jogos Pontos França 4 15 Inglaterra 4 15 Irlanda 4 12 Gales 4 10 Itália 4 6 Escócia 4 5

- Grand Slam = 3 pontos;

- Vitória = 4 pontos;

- Empate = 2 pontos;

- Derrota = 0 pontos;

- Anotar 4 ou mais tries = 1 ponto extra;

- Perder por diferença de 7 pontos ou menos = 1 ponto extra;