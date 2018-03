Acabou o Americas Rugby Championship, mas o Six Nations vai voltar à ESPN e com muita emoção, já que com as duas últimas rodadas conheceremos o grande campeão! Nesse sábado, Irlanda e Escócia abrirão a penúltima rodada com duelo decisivo para os dois times, de muita rivalidade (o Centenary Quaich). Depois, tem Le Crunch, França contra Inglaterra, com os ingleses buscando retomar a liderança. Os dois jogaços serão na ESPN+.

No domingo, Gales e Itália fecham a rodada no Watch ESPN, com o jogo sendo exibido na segunda na ESPN+.

Além do Six Nations tem, é claro, muito Super Rugby no Watch ESPN, e com destaque no sábado para Hurricanes e Crusaders, os dois timaços da competição.

*Horários de Brasília

Sexta-feira, dia 09 de março

03h35 – Super Rugby – Highlanders x Stormers – Watch ESPN – AO VIVO

05h45 – Super Rugby – Rebels x Brumbies – Watch ESPN – AO VIVO

Sábado, dia 10 de março

03h35 – Super Rugby – Hurricanes x Crusaders – Watch ESPN – AO VIVO

05h45 – Super Rugby – Reds x Bulls – Watch ESPN – AO VIVO

09h05 – Super Rugby – Sharks x Sunwolves – Watch ESPN – AO VIVO

11h00 – Six Nations – Irlanda x Escócia – ESPN+ – AO VIVO

12h15 – Super Rugby – Lions x Blues – Watch ESPN – AO VIVO

13h30 – Six Nations – França x Inglaterra – ESPN+ – AO VIVO

13h30 – Six Nations – França x Inglaterra – TV5 Monde – AO VIVO

18h40 – Super Rugby – Jaguares x Waratahs – Watch ESPN – AO VIVO

Domingo, dia 11 de março

11h18 – Programa – Jour de Rugby – Inédito

12h00 – Six Nations – Gales x Itália – Watch ESPN – AO VIVO

Segunda-feira, dia 12 de março

20h00 – Six Nations – Gales x Itália – ESPN+ – VT